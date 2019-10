Michal Vondrka poriadne skritizoval účasť Slovana v KHL, počínanie vedenia prirovnal k cirkusu

BRATISLAVA 29. marca (WebNoviny.sk) - Niekdajší útočník HC Slovan Bratislava Michal Vondrka nie je stotožnený s tým, že jediný slovenský účastník Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) a lotyšský klub Dinamo Riga dostali od vedenia súťaže výnimku a môžu dodať dokumenty o finančnej záruke do 30. apríla 2019.

Dvadsaťtri ďalších tímov pritom túto povinnosť už splnilo. Vondrka odohral za Slovan necelé tri sezóny v rokoch 2012-2015 a sám dobre pozná pomery v klube. Vie, aké je to, keď hráčom nechodia výplaty načas, v tom horšom prípade vôbec.

"Mne to pripadá ako ten istý cirkus stále dokola. Nechápem počínanie KHL. Pokiaľ má mať súťaž pravidlá, tak sa musí postupovať u každého rovnako. No tu mi to pripadá, že je na každého iný meter. Na mieste ostatných klubov, ktoré keď vidia, že oni si záväzky plnia a Slovan stále má problémy, dostáva odklady, tak by som sa začal búriť," povedal podľa portálu sport24.sk 36-ročný krídelník, ktorý aj v minulosti otvorene hovoril o problémoch v klube.

"Takto to nemôže fungovať. Môže mi to byť už jedno, ale ľúto mi to je kvôli tým chalanom, čo tam hrajú. Prial by som si, aby to tam fungovalo, pretože destinácia je to super," dodal Vondrka.





