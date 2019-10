Michal Truban: Politika je to najnáročnejšie, čo ma doteraz stretlo

Generácia Z a mileniálov ho žerie. Pre iných je feťák.

A politickí konkurenti mu v televíznych debatách dávajú okázalo najavo, kto je tu matador a kto nosí ešte plienky.

V rozhovore s lídrom koalície PS/Spolu Michalom Trubanom sa dočítate: Ako vyzerá jeho politický tréning, ktoré ministerstvá by chcel pre koalíciu PS/Spolu po voľbách aj o útokoch, ktoré ešte očakáva.

Začnime kauzami, ktoré otriasajú Slovenskom. Občania sú každý deň atakovaní šokujúcimi informáciami a mnohí ich nedokážu vyhodnotiť. V prípade Dobroslava Trnku napríklad nie jasné kto, kedy a kde môže konať, aby bola vyvodená právna zodpovednosť. Čo hovorí analýza vašich právnikov?





Je neakceptovateľné, aby si Trnka naďalej spokojne chodil do práce a tváril sa, že sa stará o spravodlivosť na Slovensku. Mal by, samozrejme, okamžite odstúpiť. Našu dôveru nemá ani generálny prokurátor Jaroslav Čižnár, ktorý podľa nahrávky vedel, že mu Trnka púšťal Gorilu a informoval o tom Roberta Fica.





Odchod Trnku je však len nevyhnutné minimum. Musí vzniknúť aj mimoriadny vyšetrovací tím, ktorý bude vyšetrovať trestné činy Haščáka, Kočnera a Trnku, spomínané v nahrávke. Ďalšími krokmi by mala byť reforma prokuratúry a prijatie zásadných opatrení, ktoré oslabia vplyv finančných skupín na štát. Dokončujeme konkrétne návrhy, ktoré čoskoro predstavíme verejnosti.





Podľa nedávneho prieskumu agentúry POLIS sa preferencie PS/Spolu hýbu okolo 10 percent. Predstihla vás aj strana exprezidenta Kisku Za ľudí …

Odborníci túto agentúru nehodnotia ako transparentnú. My sa riadime len podľa výsledkov renomovaných prieskumných agentúr AKO a Focus. Preto čísla zo spomínaného prieskumu ani nekomentujeme.





Ale takí Kotlebovci sú aj v iných prieskumoch konštantne okolo úrovne 11 percent. Napriek veľkým rečiam politikov o “postavení hrádze proti extrémistom” sa za štyri roky nič neudialo, okrem odsúdenia ex-poslanca Mazureka. Ani váš program v otázke extrémizmu nie je veľmi konkrétny.

Kotleba rastie, pretože systém nefunguje. Príčinou toho, že sa mu darí, je chudoba, nespravodlivosť a slabé vzdelanie. Ľudia vidia, ako sa veci neriešia, že mnohé nefungujú ako by mali, že mladí ľudia utekajú a sú z toho frustrovaní.. My ponúkame alternatívu pre ľudí, ktorí chcú zmenu. Otázka je, čo si vyberú. Či nádej a slušnú komunikáciu alebo extrém, antisystém, stavanie plotov a vytváranie get.





Hovoríte o novej politike a slušnosti. Z vášho straníckeho účtu odišla suma 130-tisíc eur firme Shaviv Strategy & Campaigns. Táto poskytovala služby kontroverzným politikom, dokonca mala byť zapletená do pokusu o prevrat a likvidáciu prezidenta Čiernej Hory. Je slušné spolupracovať s takouto firmou?

Je to štandardná suma, ktorú nám vyúčtovala spoločnosť Shaviv, za konzultantské služby Michala Repu. Sume je za obe strany spoločne za obdobie piatich mesiacov. Michal Repa nám radí v oblasti volebnej stratégie a vyhodnocuje pre nás prieskumy. Je to štandardná trhová suma za takéto služby. Politiku robíme stále v súlade s našimi hodnotami, podľa presvedčenia, pre ktoré sme do politiky išli. Spoločnosť Shaviv, rovnako ako ďalšie podobné firmy, radí politickým stranám v kampaniach v mnohých krajinách sveta. Za ich predošlých klientov nezodpovedáme, ani ich nereprezentujeme. Hodnoty našej kampane sú nespochybniteľné.





Politike sa venujete približne štyri roky. Často ju porovnávate s vaším podnikateľským príbehom. Ak považujete štát za najväčšiu firmu…

… skôr organizáciu…

…tak teda organizáciu. Je dnes Michal Truban pripravený viesť ju?

Nerád hodnotím sám seba. Ale keby som si to nemyslel, nešiel by som za lídra našej koalície. Ja to nerád o sebe hovorím, lebo presne to je tá tenká čiara, keď všetci začnú rozprávať, že Truban chce byť premiér… Pre mňa je najdôležitejšie priniesť zmenu a zatiaľ vidím, že v takejto konštelácii je to možné. A to je celá moja vízia. Samozrejme, mám pred tým rešpekt, ale zase na druhej strane si nemyslím, že by starí politici ukázali, že to vedia robiť lepšie.





Ako tá vaša príprava na zvládnutie aktívnej politiky vyzerá? Kto vám radí? Kto s vami trénuje?

Rovnako, ako som prekonával aj iné veci, ktoré sa mi na začiatku zdali nemožné. Uznávam, že politika je zatiaľ to najnáročnejšie, čo ma stretlo. Od rána do večera robím, stretávam sa s odborníkmi. Stretávam sa najmä s ľuďmi, ktorí sú lepší ako ja, to mi veľmi pomáha. Či už s Ivanom Štefunkom, Mirom Beblavým, Martinom Poliačikom – ich skúsenosti sú v mnohom užitočné. Len čítanie kníh nestačí, i keď aj to robím. Momentálne si často čítam historické životopisy z obdobia Slovenského štátu, aby som hlbšie pochopil históriu, na ktorú sa dnes odvoláva časť extrémistov.





Dovoľte jednu osobnú poznámku: Zatiaľ netušíte, do čoho idete …

Hovoria mi, že som neskúsený. Ale mne – nám – sa už predsa v politike niečo podarilo. Urobili sme koalíciu so Spolu. Bol som aktívny pri strategických rozhodnutiach v kampani Zuzany Čaputovej, pri všetkých dôležitých rozhodnutiach, ktoré bolo treba urobiť pri komunálnych voľbách aj eurovoľbách. Stretávam sa v rámci diskusií aj mimo nich s ľuďmi, ktorí sú v politike dlhšie, čiže si na nich viem vytvoriť vlastný názor. A získavam aj rôzne zákulisné informácie. Viem, do čoho idem. Mojou výhodou je, že do politiky prinášam novú energiu a iný pohľad, ktorý bol doteraz nepredstaviteľný.





Spomínali ste pánov Poliačika a Beblavého ako vašich tútorov. Už vám hovorili o obchodoch, ktoré sa tradične robia pri rokovaniach o vytvorení koaličnej vlády pri rozdeľovaní ministerstiev, úradov?

Mám nejakú hranicu, za ktorú nechcem ísť. To, čo spomínate, ja robiť nechcem. Partneri, ktorí s nami budú chcieť byť vo vláde, budú musieť akceptovať, že do štátnych podnikov bude treba robiť verejné výberové konania. Veď aj koalíciu s Mirom (pozn. red.: predsedom strany Spolu Miroslavom Beblavým) sme už robili inak. To nebolo o tom, aby ma nechal robiť lídra a ja mu za to ponúknem päť konkrétnych vecí. Nič také tam nebolo.





Slovensko sa dá zásadne zmeniť iba správnymi rozhodnutiami. A ak sa odolá tlakom. Nie sme naivní, vieme, o čom to je. Aj preto sme si zabezpečili čisté financovanie strany, aby sme neboli od nikoho závislí. My proti niečomu bojujeme, bojujeme proti systému, ktorý nefunguje, proti nespravodlivosti, proti Kočnerovej generácii politikov, ktorá uniesla tento štát. Kočner, ktorý si tu píše s policajtmi, prokurátormi, tajomníkmi a politikmi, ktorí ho chránia už 10 rokov.





Chcelo by preto PS/Spolu po voľbách ministerstvo vnútra?

Je to jedna zo základných vecí, ktoré treba zreformovať. Medzi prioritami ale máme aj napríklad vzdelávanie.





Pýtam sa na rezort vnútra.

Určite, ale naše priority sú spravodlivosť aj vzdelávanie.





Ak by strany súčasnej opozície mali po voľbách vytvoriť vládu, bola by to asi vláda najväčších kompromisov v histórii Slovenska. Lídri, ktorí zatiaľ nespolupracujú, programy a návrhy, na ktorých nie je zhoda …

Neprijímam tento naratív. Je to jedna z možností, ktorá môže nastať. Ale môže sa stať, že tu budú iba tri strany, ktoré sú si blízke.





Tri?

Keby ste sa ma rok dozadu spýtali, keď Zuzana Čaputová mala štyri percentá, či bude prezidentka, málokto tomu veril. Pamätám sa, ako ju novinári vyzývali, nech sa vzdá, lebo tu bude Harabin prezidentom a neexistuje, aby si Slovensko zvolilo liberálnu ženu. My sme proti tomu bojovali a stále sme hovorili, nebojte sa, táto krajina je niekde inde. Teraz je to rovnaké. Dva-tri týždne pred voľbami sa všetko môže pomeniť. Máme heslo „Nevzdychaj, ale dýchaj“. Videl som problémy, ktoré sú ťažké, ale dajú sa prekonať len tak, že veríme v pozitívnu víziu, že sa to dá.





Ak by ste vy osobne nastúpili do štátnej funkcie, prichádzali by ste možno do styku s citlivými, tajnými informáciami. Myslíte si, že by ste so svojím profilom prešli bezpečnostnou previerkou?

Bez problémov by som ju dostal. Ľudia chodia na bezpečnostnú previerku, pýtajú sa ich na tieto veci, bežne sa priznávajú a dostávajú previerky. Nič zlé som nerobil, vysvetlil som to. Moja drogová aféra je najmenší problém. Moja chyba bola, že som to zle odkomunikoval. Problém je, že tu majú previerky ľudia, ktorí si vypisujú s Kočnerom.





Má Michal Truban okrem tejto známej aféry v skrini aj ďalších kostlivcov?

Všetko sa dá nasvietiť negatívnym svetlom. Aj tie moje prednášky boli pozitívne, ľudí motivovali zdravšie a lepšie žiť. Vôbec som to tak negatívne nevnímal, až kým to niekto účelovo nezostrihal presne opačne. Viem, že útoky budú prichádzať a čím budeme úspešnejší, tým budú horšie a horšie. Sme na ne pripravení.

