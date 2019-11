Michail pôjde na 21 rokov do väzenia, odsúdili ho za vraždu expriateľky Veroniky

PREŠOV 1. februára (WebNoviny.sk) – Okresný súd v Prešove na piatkovom hlavnom pojednávaní odsúdil 32–ročného Michaila Ch. za závažný zločin vraždy 27-ročnej Veroniky na 21 rokov väzenia.

Rodený Grék žijúci prechodne v Nemecku, no s trvalým bytom na Slovensku, si má trest odpykať v ústave s maximálnym stupňom stráženia. Súd ho zaviazal otcovi zavraždenej bývalej partnerky a matky ich spoločného syna zaplatiť nemajetkovú ujmu vo výške vyše 16 400 eur. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, Michail Ch. sa odvolal.

Michaila Ch. odsúdil súd za to, že 7. augusta 2016, hodinu po polnoci neďaleko obce Vtáčkovce (okres Košice-okolie) fyzicky napadol Veroniku v úmysle usmrtiť ju.

Doposiaľ nezisteným predmetom jej podľa súdu zasadil 17 sečných rán na rôznych častiach tela, vrátane siedmich rán na hlave. Toto počínanie súd vnímal ako surový spôsob konania, ktorý umožnil použitie vyššej trestnej sadzby od 20 do 25 rokov.

Prípad bol špecifický

Poľahčujúcou okolnosťou pri ustanovení výšky trestu bola podľa sudcu doterajšia beztrestná minulosť obžalovaného. Súd však vzal do úvahy aj to, že k činu sa nepriznal.

„Tento prípad bol špecifický tým, že neboli žiadne priame dôkazy, ktoré by priamo spájali obžalovaného s miestom činu. Avšak súdy skúmajú, porovnávajú a hodnotia dôkazy v ich súvislosti,“ vysvetlil sudca s tým, že súd o to dôslednejšie vyhodnocoval výpovede obžalovaného v priebehu celého konania a má za to, že ten vo svojich výpovediach klamal.

Svedčiť o tom má viacero faktov, najmä motivácia odovzdať Veronike 800 eur, pre čo vraj pricestoval z Nemecka. Sudca to označil vzhľadom na náklady takejto cesty za hlúposť. „Nehovoriac o tom, že tie peniaze a motív sa v kontexte ďalších okolností ukázali ako nepravdivé,“ zhodnotil sudca.

Popis okolnosti návštevy

Ďalším znakom nelogických výpovedí bol popis okolnosti návštevy, o ktorých obžalovaný hovoril, ale aj jeho správanie sa po skutku, keď o svojej návšteve na Slovensku nikomu nepovedal a auto, na ktorom prišiel, po návrate do Nemecka predal. Bol tiež posledným, kto Veroniku videl živú.

„Súd nenašiel žiadny dôveryhodný logický argument, prečo by bola pochybnosť o tom, že Veroniku zabil niekto iný ako Michail,“ dodal sudca vo svojom odôvodnení. Muža zatkli v Nemecku a tamojší sudca ešte 19. januára 2017 rozhodol o jeho vzatí do väzby. Slovenské orgány požiadali o vydanie obvineného na trestné stíhanie na územie Slovenska.

Michail počas celého procesu trval na svojej nevine. Aj na záver uviedol, že je mu ľúto, čo sa stalo, ale nemôže za to. Voči rozsudku sa na mieste odvolal, zaoberať sa ním teda bude krajský súd.

Starí rodičia bojujú o vnuka

Rodičia Veroniky vinia Michaila z toho, že čin urobil kvôli vnukovi, ktorého mal pri sebe napriek tomu, že bol zverený do starostlivosti Veronike. „Bral naňho peniaze a mal z toho výhody. Rozsudok mi dcéru nenavráti, výška trestu v tomto nehrá úlohu,“ uviedol otec Veroniky.

„Tým, čo urobil, ublížil nám, lebo sme prišlo o dcéru. Ublížil svojej rodine, lebo celá rodina sa zaňho hanbí a odpísali ho. Sebe ublížil, lebo je v base. A najviac ublížil svojmu synovi, lebo on bude ako sirota. Mama mŕtva, otec vo väzení. Môže rozmýšlať, čo urobil, ale teraz už je neskoro,“ dodala po vynesení rozsudku jeho manželka Viera.

Starí rodičia o deväťročného vnuka, ktorý je tretí rok v ústavnej starostlivosti v Nemecku, chcú aj naďalej bojovať. Stále však čakajú na vyjadrenie nemeckých orgánov.

