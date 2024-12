MH Manažment bude od mája viesť Marianna Ondrová, do budúcnosti si stanovila jasné priority

2.5.2022 (Webnoviny.sk) - Novou predsedníčkou predstavenstva štátnej akciovej spoločnosti MH Manažment je od mája Marianna Ondrová. Na poste nahradila Ľuboša Lopatku, ktorý už pôsobí ako generálny riaditeľ nemocnice Bory. Ondrová doteraz zastávala funkciu členky predstavenstva MH Manažment.

Stopercentným akcionárom firmy je Ministerstvo hospodárstva SR, ide o nástupnícku spoločnosť zrušeného Fondu národného majetku.

„Medzi moje priority bude patriť pokračovanie v projektovej súťaži návrhov pre obnovu a rozvoj Kúpeľov Sliač, odpredaj minoritných podielov v spoločnostiach SAD ako aj ďalšie kroky potrebné na napĺňanie vízie postupného ukončovania činnosti MH Manažmentu,“ zdôraznila Ondrová. K 1. máju zároveň zlúčením šiestich štátnych teplární vznikla spoločnosť MH Teplárenský holding.

Vedenie teplární sa zefektívnilo

Jednotlivé teplárne stratili právnu subjektivitu a budú z právneho hľadiska riadené tromi členmi predstavenstva, v dozornej rade budú tiež traja členovia. Generálnym riaditeľom holdingu je Marcel Vrátný.

Vďaka týmto zmenám sa výrazne zoštíhlilo a zefektívnilo vedenie štátnych teplární. Tiež sa zredukovala administratíva. Z pohľadu prevádzkového hospodárskeho výsledku celá skupina dosiahla EBITDU na úrovni 50 mil. eur, čo je nárast o 39 % oproti roku 2020.

Chcú byť lídrom v inováciách a OZE

Ako doplnil samotný holding, aktuálne je najväčšou teplárenskou spoločnosťou na slovenskom trhu.

„Som presvedčený, že sa staneme lídrom v oblasti využívania inovácií a obnoviteľných zdrojov energie, budeme atraktívnym zamestnávateľom a zintenzívnime digitalizáciu našich procesov. Chceme byť vlajkovou loďou v energetických službách a vďaka aktívnej a slušnej obchodnej politike ponúkať našim zákazníkom dlhodobo udržateľné ceny služieb,“ povedal pri tejto príležitosti Vrátný.

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.