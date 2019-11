Mexický rekordér Rafael Márquez ukončil hráčsku kariéru, fanúšikom „jednoducho ďakuje“

MEXICO CITY 22. júla (WebNoviny.sk) - Dlhoročný mexický futbalový reprezentant Rafael Márquez ukončil profesionálnu hráčsku kariéru.

Tridsaťdeväťročný futbalista rozhodnutie oznámil prostredníctvom verifikovaného profilu na twitteri. "Jednoducho vám ďakujem," napísal niekdajší defenzívny univerzál FC Barcelona.

Neželal si takýto koniec

Márquez je rekordér v počte štartov za mexický národný tím, pri nezdare 0:2 proti Brazílii v osemfinále MS 2018 si pripísal svoj 146. štart v najcennejšom drese. Po konci Mexika na šampionáte oznámil veterán koniec reprezentačnej kariéry. "Nie je to koniec, aký by som si želal, ale tak to vyšlo," povedal vtedy Márquez.



Účasťou na záverečnom turnaji v Rusku vyrovnal rekord, keď sa stal iba tretím mužom v dejinách, ktorý zasiahol do diania na piatich svetových šampionátoch. Pred ním to boli iba jeho krajan Antonio Carbajal (1950, 1954, 1958, 1962 a 1966) a Nemec Lothar Matthäus (1982, 1986, 1990, 1994, 1998).

Na klubovej úrovni odohral 22 sezón

Okrem toho sa stal vo veku 39 rokov a 139 dní najstarším futbalistom v poli v histórii MS, ktorý nastúpil v základnej zostave v zápase vyraďovacej fázy od čias Angličana Stanleyho Matthewsa. Ten v roku 1954 nastúpil na štvrťfinálový zápas proti Uruguaju vo veku 39 rokov a 145 dní.

Na klubovej úrovni odohral 22 sezón, nastupoval najmä na poste stopéra a defenzívneho záložníka. Jeho najväčším úspechom je dvojnásobný triumf v Lige majstrov v drese Barcelony v rokoch 2006 a 2009.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !