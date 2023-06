MetLife si po dvoch pandemických rokoch opäť zašportoval s deťmi zo Špeciálnych olympiád Slovensko

6.12.2022 (Webnoviny.sk) - Cieľom dobrovoľníctva je inklúzia ľudí s mentálnymi poruchami prostredníctvom športových aktivít.

Dobrovoľníci dostali príležitosť minulý mesiac pripojiť sa v športovej hale Mladosť v Bratislave opäť k deťom a zažili tak úžasnú energiu, ktoré tieto deti vyžarujú. "Dobrovoľníctvo je pre spoločnosť MetLife veľmi prirodzené, pravidelne sa zapájame do rôznych aktivít. Vnímame to ako jedinečnú príležitosť vrátiť niečo komunite, v ktorej pracujeme a v ktorej žijeme. Sme veľmi hrdí, že sme súčasťou rodiny Špeciálnych olympiád, pretože stretnutie s ich mladými športovcami s mentálnym znevýhodnením nás vzájomne nabíja neskutočnou energiou," priblížila vedúca sekcie CSR MetLife Zuzana Žgančíková.

Pandémia síce prerušila športovanie s deťmi, ale aj počas tohto obdobia poisťovňa zabezpečila potrebné športové vybavenie, aby deti mohli športovať aj v domácom prostredí. Vďaka programu MetLife Young Athletes spoločnosť rozdistribuovala 50 ruksakov plných športových pomôcok pre mladých športovcov vo veku od dvoch do osem rokov. Jedným z kľúčových cieľov tohto programu je spájanie rodičov detí s intelektuálnym znevýhodnením do komunít, kde spoločne cvičia a vymieňajú si rady a skúsenosti zo života.

"Šport u detí, mládeže a dospelých s intelektuálnym znevýhodnením nerozvíjame len spoza kancelárskeho stola. Každý týždeň sme v telocvični, alebo v bazéne. Spoločné tréningy so Special športovcami nás posúvajú navzájom. Žiť spolu v inkluzívnom svete znamená poskytovať príležitosti. My to robíme v športe, lebo všetci #SmeSpecial," uviedla národná riaditeľka Special Olympics na Slovensku Eva Gažová.

Špeciálne olympiády Slovensko je športová organizácia, ktorá poskytuje celoročný cyklus tréningov a domácich či medzinárodných súťaží v rôznych druhoch olympijských i neolympijských športov pre deti aj dospelých s intelektuálnym znevýhodnením. Vytvára nové príležitosti na rozvíjanie ich fyzických a duševných schopností. Športovci tak majú príležitosť ukázať svoju odvahu, prežiť radosť z víťazstva a pocítiť priateľstvo. O úspech sa môžu podeliť so svojou rodinou, priateľmi, športovcami a celou spoločnosťou. Špeciálne olympiády Slovensko je členom Special Olympics International a Slovenského olympijského a športového výboru.

MetLife na Slovensku

MetLife pôsobí na Slovensku od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu. Aktuálne má na Slovensku viac ako 900 000 klientov.

O spoločnosti MetLife

MetLife, Inc. je prostredníctvom pridružených a dcérskych spoločností jednou z popredných svetových spoločností poskytujúcich finančné služby v oblastiach poistenia, správy aktív a zamestnaneckých benefitov a pomáha svojim individuálnym a firemným klientom sa orientovať v meniacom sa svete pre zabezpečenie finančnej istoty.

Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868 a svoje pobočky má vo viac ako 40 krajinách sveta. Popredné postavenie si dlhodobo udržuje v USA, Japonsku, Latinskej Amerike, Ázii, Európe a na Strednom východe. Viac informácií na www.metlife.com; www.metlife.sk.

