MetLife opätovne spúšťa komunitný týždeň s organizáciou Special Olympics

"Dobrovoľníctvo by malo byť súčasťou nášho života. Je to činnosť, ktorá napĺňa človeka pocitom plnohodnotnosti a je to zážitok na celý život. Ľudia, ktorí si vyskúšajú dobrovoľníctvo, sa radi vracajú a opätovne pomáhajú. Sme veľmi radi, že v našej rodine Špeciálnych olympiád takých dobrovoľníkov máme,” povedala národná riaditeľka Special Olympics na Slovensku Eva Gažová.