Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa pred vetrom na horách aj poľadovicou

BRATISLAVA 5. januára (WebNoviny.sk) - S výnimkou južných okresov Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja platí výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách, poľadovicou a snehovými jazykmi a závejmi.

Podľa meteorológov výstraha pred poľadovicou platí od soboty 18:00 do nedele do 09:00, snehové jazyky a záveje hrozia od soboty od 12:00 do nedele do 18:00 a vietor na horách prvého stupňa potrvá od sobotňajšieho dňa 18:00 do nedele do 20:00.

Výskyt poľadovice, snehových jazykov a závejov je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.

„Na hrebeňoch Tatier a v Nízkych Tatrách sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť 20 - 24 m/s (70 - 85 km/h). Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo,“ upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav.





