Meteorológovia vydali výstrahu 3. stupňa pred vetrom na horách, záchranári neodporúčajú niektoré aktivity

19.2.2022 (Webnoviny.sk) - Silný vietor v Podtatranskej oblasti a na Zamagurí, ktorý pretrváva od nočných hodín, zatiaľ nespôsobil vážnejšie škody. Pre agentúru SITA to potvrdil operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove.

Hasiči evidujú dva zásahy, oba súviseli s popadanými stromami a konármi. S druhým z nich začali ráno o 07:00, a to v úseku cesty od obce Reľov (okr. Kežmarok) v smere na Spišskú Maguru.

Výstraha prvého stupňa

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu prvého stupňa platnú do 15:00 pre takmer všetky okresy Trenčianského kraja s výnimkou Myjavy a pre okresy Kežmarok, Levoča, Sabinov, Stará Ľubovňa, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Turčianske Teplice a Čadca.

Nad pásmom lesa je možné miestami očakávať výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo, v nárazoch, rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu, v priemere 90 až 105 km.

Silný vietor na horách

Meteorológovia vydali na v sobotu tretí stupeň výstrahy pred vetrom na horách pre okresy na severe Slovenska. Ide o okresy Poprad, Brezno, Liptovský Mikuláš a Tvrdošín. Výstraha platí do 11:00. Na horách v polohách nad cca 1 800 m očakáva SHMÚ výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť okolo 30 – 34 m/s (110 – 120 km/h) alebo v nárazoch rýchlosť 45 – 50 m/s (160 – 180 km/h). Vietor sa po 11:00 zmierni a do 15:00 bude platiť druhý stupeň výstrahy, a potom do 17:00 prvý stupeň.

Pre okresy Námestovo, Dolný Kubín, Ružomberok, Banská Bystrica, Martin a Žilina vydal SHMÚ výstrahu druhého stupňa pred silným vetrom na horách platnú do 15:00. V daných okresoch na hrebeňoch sa môže miestami vyskytnúť silný vietor, ktorý v nárazoch dosiahne 38 – 44 m/s (135 – 160 km/h) a v priemere 25 m/s (90 km/h).

Druhý stupeň výstrahy pred vetrom platí pre okres Poprad platí do 14:00 a pre okresy Pezinok, Senec a Bratislava do 11:00. Pre viaceré okresy na západe Slovenska vydal SHMÚ výstrahu prvého stupňa pred silným vetrom.

Neodporúčajú sa aktivity na horách

Podľa meteorológov je predpokladaná rýchlosť vetra v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo.

Horská záchranná služba preto výrazne neodporúča akékoľvek aktivity na horách. V ostatných častiach okresu môže vietor dosahovať v priemere 55 km za hodinu, krátkodobo, v nárazoch, aj 85 až 100 km.





Odporúčame:

Počasie na 10 dní





















Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?