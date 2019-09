Mestu Poprad sa podarilo vybojovať cestu k bytovým domom na Kvetnici

POPRAD 12. decembra (WebNoviny.sk) – Mesto Poprad sa dohodlo so spoločnosťou Danmir s.r.o. na spôsobe usporiadania pozemkov v mestskej časti Kvetnica.

Ide o pozemky pod cestou k bytovým domom a v jej okolí o celkovej rozlohe 5 650 m2, ktorej vlastníkom je spomínaná spoločnosť. Časti pozemkov sa firma Danmir vzdá v prospech mesta bezodplatne. Časť pozemkov radnica odkúpi za cenu stanovenú znaleckým posudkom.

Problémové pozemky

Pozemky týkajúce sa prístupových komunikácií, verejných priestranstiev a parkovania ako aj pozastavenia rekonštrukcie verejného osvetlenia v okolí bytových domov Jánošík, Malina a Nová obytná v mestskej časti Kvetnica boli dlhoročným problémom.

Primátor Anton Danko po nástupe do úradu zvolal pracovné rokovanie so zástupcami spoločnosti Danmir s.r.o. a požiadal ich, aby komunikácie aj s pozemkami pod nimi bezodplatne previedli do majetku mesta, keďže ide o verejnoprospešné stavby.

„Korektne sme sa dohodli na tom, že spoločnosť Danmir bezodplatne prevedie mestu Poprad do vlastníctva komunikácie a pozemky pod nimi s celkovou rozlohou 1 871 m2 v hodnote 184 247 eur,“ uviedol primátor na stredajšom brífingu.

Vybudujú nové parkovacie miesta

Mesto Poprad odkúpi od spomínanej spoločnosti ďalšie pozemky v celkovej rozlohe 3 779 m2 za 136 tisíc eur. „Ide o pozemky, ktoré chceme získať, aby sme mohli vyriešiť problémy s prístupom do bytových domov, parkovaním, osvetlením,“ doplnil Danko.

Radnica by chcela na týchto pozemkoch vybudovať 45 parkovacích miest pre obyvateľov Kvetnice. Kúpna cena pozemkov vychádza z predložených znaleckých posudkov. Oproti pôvodným požiadavkám spoločnosti by mesto malo celkovo ušetriť viac ako 200-tisíc eur.

Primátor informoval zároveň o dohode vo veci prerušenej rekonštrukcie verejného osvetlenia. Podľa aktuálnych informácií by malo byť osvetlenie uvedené do prevádzky najneskôr do Vianoc.

Rýchle vyriešenie sporu Danko vysvetlil vôľou spoločnosti dohodnúť sa. „Možno išlo v minulosti o márnomyseľnosť, možno o nedorozumenie, možno nebola vôľa, ale chcem poďakovať spoločnosti Danmir za ústretovosť a dohodu,“ uviedol Danko na margo vyriešenia dlhoročného sporu. Radnica teraz musí nájsť peniaze.

„Na zastupiteľstve budeme rozhodovať o zmene rozpočtu na budúci rok, aby sme presunuli finančné prostriedky odsúhlasené na kúpu čistiarne odpadových vôd na túto investíciu,“ uzavrel Danko.

