Mesto Zvolen malo na konci roka 2020 dlh vo výške takmer 1,8 mil. eur

3.4.2021 (Webnoviny.sk) - Celkový dlh mesta Zvolen v minulom roku mierne stúpol v dôsledku prijatia pôžičky na zmiernenie dopadu koronakrízy.

Ako pre agentúru SITA uviedol hovorca mesta Martin Svatuška, ku koncu minulého roka predstavoval dlh mesta pod Pustým hradom takmer 1,8 mil. eur, pričom do celkového dlhu nevstupujú úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Pandémia nepomohla

Pandémia ochorenia COVID-19 sa odrazila na príjmoch rozpočtu a tiež na samotnom dlhu.

„Mesto Zvolen splnilo podmienky na udelenie pôžičky od štátu, ktorá predstavuje pre samosprávy kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020. Štátna výpomoc pre mesto Zvolen predstavuje 906-tisíc eur,“ objasnil hovorca s tým, že prijatím pôžičky stúpol aj dlh samosprávy.

Znižovanie dlhu

Zvolenskej radnici sa v posledných rokoch darilo dlh postupne znižovať.

„Ak ešte v roku 2014 predstavoval niečo viac ako 5 miliónov eur, do roku 2019 klesol na sumu 1,5 milióna eur. K miernemu nárastu v dôsledku prijatia spomínanej pôžičky na zmiernenie dopadu koronakrízy tak došlo až minulý rok,“ dodal Svatuška.

V aktuálnom roku nie sú mestom rozpočtované žiadne nové úverové zdroje.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

