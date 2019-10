Mesto Trnava zvýši daň za ubytovanie, bude najvyššia na Slovensku

29.6.2019 (Webnoviny.sk) - Mesto Trnava bude mať od 1. októbra najvyššiu daň za ubytovanie spomedzi všetkých slovenských miest. Každý, kto sa v Trnave ubytuje v hoteli, penzióne alebo inom ubytovacom zariadení, zaplatí daň dve eurá za každú noc.

Týka sa to aj ubytovania za peniaze v domoch alebo bytoch. Razantné zvýšenie tejto dane schválili poslanci mestského zastupiteľstva napriek vážnym pripomienkam hoteliérov.

"Baťovských" 99 centov

Trnava bude mať vyššiu daň za ubytovanie ako Bratislava, Košice, Vysoké Tatry, ako však odznelo v diskusii, aj ako Praha, Karlove Vary alebo Viedeň. Krajské mestá na Slovensku vyberajú najčastejšie daň za ubytovanie jedno euro za osobu a noc, Košice 1,50 a Bratislava 1,70 eura za osobu a noc.

Trnavskí hoteliéri, ktorých na rokovaní mestského zastupiteľstva zastupoval Ján Poldruhák, navrhovali zvýšenie na „baťovských“ 99 centov s vysvetlením, že niekedy môže menej znamenať viac. Poldruhák tiež navrhol odloženie hlasovania o zvýšení dane a vytvorenie pracovnej komisie, ktorá by sa touto problematikou zaoberala, ani s jedným návrhom skupiny hoteliérov však nepochodil.

Snaha získať viac peňazí do rozpočtu

Momentálne platia daňovníci za noc v ubytovacích zariadeniach 66 centov a pri ubytovaní v rodinných domoch alebo bytoch len 33 centov, táto miestna daň nebola v Trnave zvyšovaná od roku 2005. Od platenia dane budú oslobodené osoby vo veku do 18 rokov a študenti do 26 rokov.

Dôvodom zvýšenia dane je snaha získať viac peňazí do rozpočtu mesta, tieto peniaze pôjdu podľa poslanca Marcela Krajča na podporu cestovného ruchu a ďalšie aktivity, ktoré by mohli prilákať turistov do Trnavy. V minulom roku získala Trnava z dane za ubytovanie 111-tisíc eur, rok predtým 132-tisíc eur.

Pokles príjmov v tejto položke zaznamenala Trnava napriek tomu, že podľa Štatistického úradu v SR prišlo v minulom roku do okresu viac turistov ako rok predtým.

