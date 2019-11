Mesto Trnava investovalo desaťtisíce eur do nových elektrobicyklov, systém využívajú stovky ľudí

TRNAVA 30. apríla (WebNoviny.sk) – Do systému zdieľaných elektrobicyklov v Trnave pribudlo k terajšej päťdesiatke ďalších tridsať bicyklov s elektrickým pohonom.

Mesto Trnava za nové bicykle zaplatilo dodávateľovi z Českej republiky viac ako 70-tisíc eur, peniaze na ne radnica „vytiahla“ z mestskej spoločnosti TT-IT. Do systému je momentálne prihlásených približne 500 ľudí.

Používajú ich aj na presun do práce

„Od používateľov máme na zdieľané elektrobicykle veľmi dobré ohlasy. Mnohí ich využívajú na presun do práce a z práce, v pohybe sú však od rána do večera, pretože ľudia na nich chodia aj do obchodu alebo do Kamenného mlyna,“ povedal Adam Habiňák z Mestského úradu v Trnave, ktorý sa stará o trnavské zdieľanie elektrobicyklov.

Z ľudí, ktorí tieto bicykle používajú, sa podľa neho stala komunita, ktorá medzi sebou komunikuje na sociálnej sieti, navzájom si tam vymieňajú informácie a prevádzkovateľovi systému tak dávajú spätnú väzbu.

Odľahčenie dopravnej infraštruktúry

Mestské elektrobicykle si môže požičiavať každý človek vo veku nad 18 rokov, ktorý sa do systému zaregistruje. Vstupný poplatok je stanovený na 20 eur, slúži ako kredit v prípade využívania platených výpožičiek.

Základnou myšlienkou zdieľania bicyklov je poskytnúť ľuďom rýchlu dopravu v rámci Trnavy tak, aby čo najmenej zaťažovali dopravnú infraštruktúru. Požičanie bicykla je na prvých pätnásť minút zadarmo, po ich uplynutí je spoplatnené podľa cenníka.





