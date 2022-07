Mesto Šaľa chce zachrániť plaváreň Dusla, na opravy potrebuje financie od ministerstva

NITRA 17. mája (WebNoviny.sk) – S cieľom zachrániť plaváreň v Šali požiadalo mesto o pomoc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Budovu plavárne s bazénom, ktorý má ako jeden z mála na Slovensku parametre na organizovanie pretekov, nedávno zatvorili pre zlý technický stav strechy.

Objekt patrí chemickému závodu Duslo, a.s., ktoré však doň neplánuje investovať a ponúklo ho na predaj mestu. Podľa znaleckého posudku má budova, technológia a priľahlý pozemok hodnotu viac ako 2,9 milióna eur.

Duslo ponúklo plaváreň mestu za výrazne nižšiu cenu - 500-tisíc eur. Samospráva prejavila záujem, problémom sú však financie.

Potrebujú peniaze na opravu

Ako povedal primátor Šale Jozef Belický, ak by mesto budovu od chemickej spoločnosti kúpilo, už mu nezostanú žiadne financie na jej opravu, ktorú nutne potrebuje. Samospráva oslovila so žiadosťou o pomoc viacero štátnych orgánov.

"Ak by sa vysporiadali vlastnícke vzťahy a plaváreň by patrila do majetku mesta, k čomu bolo Duslo veľmi ústretové z hľadiska ceny aj z hľadiska mechanizmu prechodu vlastníctva, tak štát by túto opravu podporil,“ skonštatoval Belický.

Rezort školstva prisľúbil pomoc. Štátny tajomník ministerstva školstva Jozef Gönci sa na stretnutí s vedením mesta, Dusla a Slovenskej plaveckej federácie vyjadril, že záchranu plavárne považuje za svoju prioritu.

"Som rád, že neprichádzam päť minút po dvanástej, plaváreň je v takom stave, že ju vieme zachrániť. Rozdelili sme si úlohy a povedali si, čo má kto spracovať na to, aby štát vedel plavárni pomôcť,“ povedal Gönci. Na budúci týždeň príde skupina, ktorá posúdi, aké technické úkony treba vykonať, aby bola plaváreň funkčná.

Plavci z celého Slovenska

Ako informovala referentka pre komunikáciu zo šalianskej radnice Dajana Hanesová, zariadenie navštevujú plavci a kluby z celého Slovenska, pretože patrí medzi šesticu plavárni na Slovensku, ktoré majú 50-metrový bazén.

Ten kedysi plnil funkciu rezervnej nádrže pre chemický závod Dusla v prípade požiaru, dnes už vzhľadom na zmenu výrobných technológií tento účel nespĺňa.

Plaváreň ročne navštevuje zhruba 46 000 plavcov, z toho približne 5 000 je predškolákov a školákov. Pravidelne ho využíva aj Slovenská plavecká federácia.

"Nemáme problém s náborom detí, máme problém s bazénmi, a tak nevieme prijať ďalších členov. Plavci chodievajú aj do tejto plavárne a je potrebné, aby sme ju zachovali,“ vyjadril sa prezident Slovenskej plaveckej federácie Ivan Šulek.

Najčítanejšia najnovšia správa

Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

Viac k téme: Evakuácia, Lesný požiar

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené