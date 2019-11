Mesto Poprad vyberie na dani za psa desiatky tisíc eur, chýbajú však základné služby

POPRAD 30. januára (WebNoviny.sk) – Mesto Poprad každoročne získa na dani za psa desiatky tisíc eur, za minulý rok to bolo viac ako 65-tisíc eur.

Majiteľom psov však chýbajú v meste základné služby, ako napríklad koše či vrecká na exkrementy, alebo priestor, kde by mohli aktívne tráviť čas so svojimi štvornohými miláčikmi, keďže voľný pohyb psov po meste je zakázaný.

Zníženie sadzby

Ku koncu januáru je v meste Poprad evidovaných 2 149 psov z toho 1 154 je evidovaných v obytných domoch, 964 v rodinných domoch a 31 psov využívajú na stráženie.

Sadzba dane za psa a kalendárny rok v byte je 40 eur ročne, znižuje sa o polovicu v prípade, ak je chovaný v rodinnom dome.

Ako uviedla pre agentúru SITA komunikačná manažérka mesta Poprad Jarka Hlaváčová, radnica nezvyšovala daň za psa od roku 2015.

Podľa Hlaváčovej mesto zabezpečuje na vlastné náklady servis jestvujúcich zariadení – informačných tabúľ, smetných košov, radnica tiež hradí náklady na dvoch zamestnancov, ktorí likvidujú psie exkrementy špeciálnymi vysávačmi, ich údržbu a pohonné hmoty.

Najviac psov je na sídliskách

Majitelia psov však majú pocit, že len platia dane, ale služby od mesta nedostávajú. Podľa viceprimátora mesta Ondreja Kavku sa radnica touto témou plánuje zaoberať koncepčne.

„V rámci investícií plánujeme zakúpiť ďalší vysávač na exkrementy a zintenzívniť čistenie ulíc,“ vysvetľuje zámery mesta Kavka. Radnica tiež zabezpečuje chod mestského útulku. Na starostlivosť o túlavé psy mesto vynakladá takmer 50-tisíc eur ročne, čo však vyplýva zo zákona.

Podľa počtu evidovaných psov je ich najviac na sídliskách. Najviac psov evidujú na Ulicu L. Svobodu (101), nasleduje Tomášikova (73), Šrobárova ulica (68), Partizánska (57), Rastislavova (47), Ústecko – Orlická (40), Mnoheľova (39), Uherova (38), Vodárenská (35) a Záborského (31).

Toalety pre psy

Ako uviedol pre agentúru SITA Jozef Olearčin z kynologického klubu Canislog-Poprad, koše na psie exkrementy sú vo viacerých prípadoch paradoxne umiestnené tam, kde je vyznačený zákaz vstupu psom. V Poprade tiež nie je vybudovaný jediný park pre psov, resp. miesto, kde by sa mohli voľne pohybovať a aktívne tráviť čas.

„Momentálne sa snažíme vytypovať územie, na ktorom by sme radi vybudovali Pet ihrisko. Jedným z najbližších krokov mesta bude aj zistenie aktuálneho stavu, kde všade máme koše na psie exkrementy, v akom sú stave a kde všade ich treba podľa výskytu psíkov doplniť. Následne posilníme ich pravidelné zásobovanie vreckami,“ uzavrel Kavka.

Toalety pre psy už dávnejšie osadili aj v susednom meste Svit, kde už vidieť prvé výsledky. Ako uviedla pre agentúru SITA Lenka Faixová, PR manažér mesta Svit, stále sa nájdu majitelia psov, ktorí ich nevyužívajú, no je veľa takých, čo si na toalety zvykli a pravidelne ich využívajú. Dá sa však povedať, že situácia okolo spolunažívania psíčkarov a nepsíčkarov sa po ich zavedení značne upokojila.

Povinný výcvik

Mestská polícia sa najčastejšie stretáva s túlavými psami, ktoré ušli svojim majiteľom. Ďalším najčastejšie sa opakujúcim problémom je oznamovanie obyvateľov na neodstraňovanie exkrementov pri venčení psov a voľný pohyb psov na verejných priestranstvách.

K lepšiemu spolunažívaniu psíčkarov s nepsíčkarmi by mohol podľa Olejarčina pomôcť povinný výcvik psa, či lepšia osveta ohľadom starostlivosti o štvornohých, s ktorou by sa mohlo začať už u škôlkarov, napr. aj pravidelnou návštevou útulku, aby si deti osvojili, čo všetko zahŕňa starostlivosť o psa, a tým by sa v budúcnosti eliminoval odchyt túlavých psov.

„V prípade Popradu je, žiaľ, vzdelávanie majiteľov a ich štvornohých miláčikov len represiou – formou pokút,“ doplnil Olejarčin.

Povinnosti majiteľov psov

Majiteľ psa je povinný nahlásiť ho na mestskom úrade najneskôr do polroka od nadobudnutia zvieraťa, ktorému je následne pridelená registračná známka.

Od septembra je majiteľ psa povinný dať zviera zaočkovať mikročipom a zabezpečiť jeho registráciu v centrálnom registri, čo v prípade nájdenia túlavého psa umožní rýchlu a jedinečnú identifikáciu zvieraťa. Ďalšou výhodou identifikácie zvieraťa je aj prevencia pred krádežami týchto zvierat.

