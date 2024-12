Mesto o výstavbe Šport arény v Malackách: Ako pokračujú práce a navýši sa konečná cena projektu?

Výstavba športovej arény v Malackách podľa mesta pokračuje v zmysle harmonogramu. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa Malaciek Ľubica Pilzová. „Dodávateľ naďalej deklaruje dodržanie harmonogramu výstavby s predpokladaným skončením v septembri budúceho roka,“ skonštatovala. Športovisko má vyrásť v lokalite Píla, výstavbou začali v októbri 2022.

Približne rok od začatia stavby dokončili všetky nosné železobetónové a oceľové konštrukcie oboch hál, inžinierske siete, izolácie všetkých striech a osadili väčšinu obvodových plášťov.

„Aktuálne sa inštalujú zasklenia a na streche technológia chladenia ľadovej plochy,“ priblížila hovorkyňa s tým, že začínajú tiež pripravovať rozvody kúrenia, zdravotechniky, vzduchotechniky a elektroinštalácií, čo predstavuje kilometre kabelizácie.

Úspora energie vďaka fotovoltaickým panelom

V rámci energií počíta projekt s kombináciou vykurovania na plyn a zvyškovým teplom z výroby ľadu. Mesto pôvodne zvažovalo odpojenie arény od plynu a jeho nahradenie tepelným čerpadlom z dôvodu nárastu cien energií.





Po prepočte všetkých úprav spojených s vykurovaním objektu multifunkčnej haly a spoločných priestorov nakoniec nepristúpili k zmene technológií. „Jedinou podstatnou zmenou bola úprava strešnej konštrukcie, ktorá umožní dodatočnú inštaláciu fotovoltaických panelov,“ poznamenala hovorkyňa s tým, že panely budú schopné vykryť približne polovicu spotreby elektrickej energie na prevádzku celej arény.

Financovanie projektu vo výške 12 684 000 eur je viaczdrojové. Ide o kombináciu financií mesta, úveru a štátnej dotácie vo výške 1,5 milióna eur. Arénu stavia spoločnosť Sytiq, ktorá vo verejnej súťaži uspela s najnižšou cenou. „Aktuálne nie sú indikované žiadne zmeny, ktoré by spôsobili navýšenie nákladov,“ doplnila hovorkyňa mesta.

Dve športové haly aj ubytovací trakt pre 40 osôb

Športová aréna má byť moderným miestom pre rekreačných športovcov aj športové kluby z mesta a okresu na kvalitnú športovú prípravu. „Poskytne predovšetkým priestory dvoch hál – hokejovej, ktorá doposiaľ v našom meste absentovala, a multifunkčnej na kolektívne športy ako hádzaná, volejbal, basketbal, florbal či futsal,“ priblížila referentka komunikácie mesta Natália Jánošová.

Hlavný vchod bude viesť do vstupného vestibulu, kde bude recepcia a vstupy do oboch hál. „Schodiskom alebo výťahom sa dostanete do reštaurácie na hornom podlaží a do hľadiska. Súčasťou celého komplexu je aj ubytovací trakt na poschodí pre 40 osôb,“ dodala Jánošová.





