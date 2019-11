Mesto Nitra si na opravu chodníkov a komunálnych budov požičia milióny eur

NITRA 25. apríla (WebNoviny.sk) – Mesto Nitra si zoberie úver deväť miliónov eur na financovanie investičných akcií. Schválili to vo štvrtok nitrianski mestskí poslanci na zastupiteľstve.

Úver sa použije na výstavbu a obnovu miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk, výstavbu a obnovu komunálnych budov či na investičné akcie na podporu mestskej mobility.

Nutné investičné akcie

V pláne je aj dokončenie nového cintorína na sídlisku Chrenová, rozvoj kanalizačnej siete a peniaze majú tiecť aj do školských budov a športových zariadení. Konkrétne investičné akcie budú schvaľovať poslanci na najbližšom zastupiteľstve na základe návrhov jednotlivých výborov mestských častí.

„Potom budeme môcť povedať, akú časť z deväťmiliónového úveru tento rok vyčerpáme. Môže to byť niekde cez tri milióny eur,“ povedal na tlačovom brífingu primátor Nitry Marek Hattas. Ako dodal, cieľom mesta je realizácia nutných investičných akcií. „Investičný dlh mesta je niekoľko desiatok miliónov eur,“ podotkol primátor.

Primátor Hattas chce znížiť dlhy

Úver chce mesto vyčerpať maximálne do konca roka 2020, splácať ho bude 60 mesiacov - od júla 2020 do júna 2025. „Na konci roka 2018 boli nesplatené úvery mesta vo výške zhruba 17,6 milióna eur. My sa ich budeme snažiť znížiť v priebehu najbližších troch rokoch o päť miliónov eur,“ uviedol Hattas.

Celková suma dlhu mesta k 31. marcu 2019 predstavuje 24,49 percenta z celkových skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka. Zostatok bankových záväzkov bez úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania k 31. marcu predstavuje 16 042 760 eur, schválené a zatiaľ nedočerpané úvery z rokov 2017 a 2018 sú 3 606 794 eur. Po pripočítaní nového deväťmiliónového úveru to bude spolu 28 649 554 eur.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !