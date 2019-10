Mesto Nitra chce oživiť pešiu zónu, chystá nové pravidlá a zmeny pre letné terasy

NITRA 11. apríla (WebNoviny.sk) – Mesto Nitra chystá nové pravidlá pre letné terasy s cieľom oživiť pešiu zónu. Po novom budú môcť podnikatelia svoje terasy rozložiť od 1. apríla a nechať ich vonku do konca novembra.

„Nezmyselne nastavené pravidlá, ktoré výrazne brzdili podnikateľov v rozkladaní letných terás, sa zmenia. Mestská rada schválila nové pravidlá pre letné terasy a očakáva sa, že na rokovaní mestského parlamentu 25. apríla ich odobria aj poslanci,“ informoval médiá hovorca Nitry Tomáš Holúbek.

Rozšírenie priestory pre terasy

Doteraz určovali dátum rozloženia terás každý rok poslanci uzneseniami. „Tie sa často schvaľovali v máji alebo v júni, keď už slnko hrialo na plné obrátky. A tak kým v iných mestách už terasy fungovali, Nitrania sa ponosovali, že si ešte stále nemôžu vychutnať kávu či zmrzlinu vonku na vzduchu,“ uviedol Holúbek.

Zmien pre letné terasy bude viac. Budú môcť byť aj na priľahlých uliciach a ich majitelia dostanú možnosť zaplatiť mestu menej, no za to budú musieť zorganizovať podujatia pre verejnosť.

„Priestor pre letné terasy rozširujeme prakticky pre celú centrálnu mestskú zónu. Budú nielen na pešej zóne, ale aj na priľahlých uliciach, napríklad Radlinskej, Farskej, letné terasy tiež budú môcť mať aj prevádzky vo vnútorných dvoroch,“ informoval viceprimátor Daniel Balko.

Odpustenie poplatku

Majitelia kaviarní a reštaurácií dostanú od mesta darček v podobe odpustenia jedného poplatku – namiesto doterajších dvoch poplatkov zaplatia po novom už iba nájomné za užívanie pozemkov pod letnou terasou.

Poplatok za ich umiestnenie nebudú musieť zaplatiť, no mesto od nich chce, aby uskutočnili aspoň dve podujatia pre verejnosť, napríklad koncerty, diskusie či ochutnávky vín.

Ich povinnosťou bude produkcie hlásiť oddeleniu kultúry na mestskom úrade, aby sa nestalo, že veľa prevádzok bude chcieť zorganizovať rôzne produkcie v rovnakom termíne.

„Prevádzkovateľom letných terás vieme pomôcť aj tak, že za nich zaplatíme autorské poplatky pre SOZA. Chceli by sme, aby sa podnikatelia zapájali aj do podujatí, ktoré robí mesto, napríklad prvý raz budeme mať hody s ochutnávkou vín, tak by sa mohli niektoré prevádzky zapojiť tematicky a usporiadať v rovnakom termíne ochutnávky vín,“ myslí si Balko.





