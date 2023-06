Messi vo štvrťfinále vyrovnal argentínsky rekord Batistutu, Van Gaal definitívne končí ako tréner Holandska

10.12.2022 (Webnoviny.sk) - Hviezdny argentínsky futbalista Lionel Messi môže stále snívať o zisku svojho prvého titulu majstra sveta, v piatkovom štvrťfinálovom zápase proti Holandsku (2:2 po predĺžení, 4:3 na p.k.) premenil pokutový kop v riadnom hracom čase aj v rozstrele a pomohol "Albicelestes" postúpiť do semifinále "mundialu" v Katare proti Chorvátom.

Útočník Paríža Saint-Germain v 73. minúte zvýšil stav na 2:0 svojím 10. gólom na MS, čím vyrovnal národný rekord Gabriela Batistutu.

Messi si zaspomínal na Maradonu

"Museli sme si to vytrpieť, ale dokázali sme postúpiť," skonštatoval Messi, ktorý si spomenul na zosnulú futbalovú legendu z Argentíny Diega Maradonu: "Sleduje nás z neba a tlačí nás vpred. Dúfam, že to tak zostane až do konca turnaja," dodal 7-násobný najlepší futbalista sveta, ktorý má na konte 94 gólov v 169 reprezentačných dueloch.

Dvojnásobní majstri sveta Argentínčania si zahrajú v semifinále MS len druhýkrát od roku 1990, na šampionáte v Brazílii 2014 sa dostali až do finále a podľahli v ňom Nemcom.

Nervozita a negatívny rekord

Španielsky hlavný rozhodca Antonio Mateu Lahoz rozdal v nervóznom stretnutí až 17 žltých kariet, čo je negatívny rekord MS. Holandský obranca Denzel Dumfries dostal dve a v závere duelu bol vylúčený.

Argentínsky tréner Lionel Scaloni zhodnotil zápas ako "škaredý" a kritický bol aj k arbitrovi: "Nemyslím si, že pískal podľa najvyšších štandardov. Veľa nám uškodil." Scaloni nemôže v semifinále počítať s obrancami Marcusom Acuňom a Gonzalom Montielom, ktorí sa "vykartovali".

Holanďania nevrátili Argentínčanom prehru zo semifinále MS 2014 v Brazílii, v ktorom tiež rozhodoval rozstrel. V piatok sa dokázali vrátiť do zápasu, v 73. minúte po Messiho penalte prehrávali 0:2, ale Wout Weghorst dvoma gólmi v 83. minúte v nadstavenom čase poslal duel do predĺženia. "Oranjes" však musia čakať dlhšie na svoj premiérový titul majstrov sveta, doposiaľ boli trikrát druhí a raz tretí.

Záverečný zápas van Gaala

Holandský tréner Louis van Gaal prišiel o sériu 19 zápasov bez prehry na lavičke tímu, na ktorú sa vrátil v septembri 2021.

"Hráči dali do toho všetko a som na nich neuveriteľne hrdý. Robili všetko, čo mohli, aby sa vyhli vyradeniu. Odkedy sme sem prišli, sústredili sme sa na penalty. Mysleli sme si, že rozstrel zvládneme," priznal 71-ročný kouč, ktorého tretie obdobie ako kormidelníka Holandska je definitívne posledné: "Toto bol môj záverečný zápas. Odchádzam s pozitívnymi dojmami."

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?