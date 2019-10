Messi nie je úplne v poriadku, zahrá si iba v dôležitých zápasoch

BARCELONA 6. apríla (WebNoviny.sk) - Argentínsky kapitán futbalistov španielskeho klubu FC Barcelona Lionel Messi bude hrávať iba v dôležitých stretnutiach. Referuje o tom katalánsky denník Sport, ktorý je zväčša dobre informovaný o dianí v "kuchyni" organizácie z Camp Nou.

Viac oddychu pre Messiho

Rodák z Rosaria, ktorý 24. júna oslávi už 32. narodeniny, má od trénera Ernesta Valverdeho dostať viac oddychu. Čo-to naznačil už utorňajší ligový zápas vo Villarreale, do ktorého naskočil až v 61. min a v závere dopomohol tímu "blaugranas" ku konečnej remíze 4:4.

Podľa spomenutého periodika má Messi do konca aktuálneho ročníka 2018/2019 hrávať iba vtedy, keď ho mužstvo bude potrebovať. Taktiež má mať naordinovanú ľahšiu tréningovú záťaž.

Stratu si nemôžu dovoliť

Messi už od januára údajne cíti nepohodlie v oblasti slabín. V klube sa obávajú, že by pri preťažení mohlo dôjsť k roztrhnutiu tkaniva, čo by znamenalo, že hráč by musel ísť na operáciu a nevyhol by sa niekoľkomesačnej prestávke.

"Stratu svojho najdôležitejšieho muža si FC Barcelona na konci sezóny nemôže dovoliť. Messi dostane ľahšie tréningy a neobjaví sa v menej dôležitých dueloch," píše Sport.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !