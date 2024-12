Messi je šťastný, že sa rozhodol odísť do Miami, podľa Beckhama je stále motivovaný

18.8.2023 (SITA.sk) - Hviezdny argentínsky futbalista Lionel Messi je presvedčený o tom, že jeho prestup do amerického klubu Inter Miami zo zámorskej MLS bol správny krok.

Tridsaťšesťročný úradujúci majster sveta odštartoval pôsobenie na Floride vo veľkom štýle, v prvých šiestich zápasoch strelil deväť gólov a doviedol Inter do finále play-off v pohárovej súťaži tímov MLS a mexickej Ligy MX.

Barcelonu neplánoval opustiť

"Od začiatku ma tu vrúcne privítali. Som veľmi šťastný, že som sa takto rozhodol. Vedeli sme, že v pohárovej súťaži budeme začínať od nuly, lebo prišli noví hráči aj tréner. Od úvodu sa nám však darilo dobre. Táto súťaž je šanca začať prestavbu a stanoviť si vysoké ciele, na ktorých dosiahnutie budeme pripravení. Prišiel som sem hrať a užívať si futbal," vyhlásil sedemnásobný držiteľ Zlatej lopty.

Lionel Messi po skončení uplynulej sezóny opustil francúzsky klub Paríž Saint-Germain a podpísal s Interom Miami zmluvu na dva a pol roka s priemerným platom 50 až 60 miliónov dolárov ročne.

Predtým bol mnoho rokov tvárou španielskeho tímu FC Barcelona, odkiaľ sa mu neodchádzalo ľahko.

"Neplánoval som to a ani som netúžil po odchode do Paríža. Nechcel som opustiť Barcelonu a bolo to náročné. Teraz je to však presne naopak a ja som za to vďačný," skonštatoval kapitán "Albicelestes".

Beckham má radosť

Spolumajiteľa Interu Miami a niekdajšieho hviezdneho anglického futbalistu Davida Beckhama teší, že sa Messimu po príchode na Floridu tak darí.

"Je v tej fáze kariéry, že už dosiahol všetko, čo sa v tomto športe dá. Je jeden z najlepších, ak nie vôbec najlepší v histórii. Stále je motivovaný, na ihrisku to vidno," skonštatoval Beckham.

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Všetky Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

