Meškanie dostavby Atómovej elektrárne Mochovce vnímajú rakúski politici ako etapové víťazstvo

BRATISLAVA 7. mája (WebNoviny.sk) - Najvyšší rakúski politickí predstavitelia sú presvedčení, že za meškaním dostavby tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce sú ich kroky.

„Vítam rozhodnutie Slovenska odložiť začiatok prevádzky nových reaktorovýc blokov. To je prvý krok správnym smerom. Nepovolíme, kým všetky naše bezpečnostné obavy nebudú vyjasnené!“ uviedol v utorok na sociálnej sieti rakúsky kancelár Sebastian Kurz.

„Dôležité etapové víťazstvo proti reaktorovým blokom v Mochovciach! Uvedenie do prevádzky sa odkladá. Ďalej bojujeme proti atómovej energii," napísala na svojom sociálnom profile ministerka pre udržateľný rozvoj a turizmus Elisabeth Köstingerová.

Dlhšia hydroskúška a oneskorené práce

Slovenské elektrárne, ktoré dostavujú mochovecké jadrové bloky, v polovici apríla tohto roku informovali, že za meškaním dostavby tretieho bloku bola dlhšia hydroskúška ako aj oneskorené stavebné práce. Oproti harmonogramu trvala horúca hydroskúška o mesiac a pol dlhšie.

Dôvodom bola podľa elektrární neplánovaná falošná aktivácia hasiaceho systému. Taktiež niektoré stavebné práce sa ukázali byť v porovnaní s plánom časovo podstatne náročnejšie. Elektrárne poukázali aj na fakt, že v apríli minulého roka ukončili zmluvnú spoluprácu s dodávateľom stavebnej časti.





Technická pripravenosť tretieho bloku na zavezenie paliva sa očakáva v priebehu leta tohto roku. Od technickej pripravenosti stavby na zaváženie paliva po zavezenie paliva v zmysle príslušných povolení však môže uplynúť až osem mesiacov.





Tretí blok Atómovej elektrárne Mochovce by mali Slovenské elektrárne nakoniec uviesť do prevádzky niekedy začiatkom budúceho roka. Podľa plánov to pritom malo byť koncom tohto roka.

Priebeh povoľovacieho procesu

Pred vydaním príslušných povolení Úradom jadrového dozoru SR (ÚJD) sa budú musieť vyjadriť aj iné orgány štátnej správy, ako Úrad verejného zdravotníctva, Inšpektorát práce, či Hasičský a záchranný zbor. Konkrétny termín uvádzania jadrového bloku do prevádzky tak závisí od priebehu povoľovacieho procesu.





Ako priznali Slovenské elektrárne, na celý proces môžu mať vplyv aj predpokladané obštrukcie účastníkov rôznych konaní, najmä zo strany rakúskych protijadrových organizácií.





Slovenský predseda vlády Peter Pellegrini sa už v pondelok ostro ohradil voči vyjadreniam rakúskeho kancelára Sebastiana Kurza. Ten na sociálnej sieti v nedeľu napísal, že chce zabrániť dostavbe Atómovej elektrárne Mochovce.

Vyhlásili svätú vojnu atómovým elektrárňam

„Aj keď sme zvyknutí, že Rakúsko vyhlásilo svätú vojnu atómovým elektrárňam, ale vyjadrenia typu, že urobíme všetko preto, aby sme zastavili výstavbu elektrárne Mochovce, považujem už za niečo, kde pán kancelár Kurz presahuje svoje právomoci a kde sa snaží zasiahnuť do suverenity a rozhodovania Slovenskej republiky,“ povedal na pondelňajšej tlačovej besede Pellegrini. Premiér zdôraznil, že výstavba jadrovej elektrárne je naše autonómne právo.





Predseda vlády znova zopakoval, že nové jadrové bloky Atómovej elektrárne Mochovce sa neuvedú do prevádzky bez toho, aby spĺňali všetky bezpečnostné kritériá a pozval rakúskeho kancelára na osobnú návštevu Atómovej elektrárne Mochovce.





V Mochovciach sa v súčasnosti dostavujú dva jadrové bloky. Tretí mochovecký blok by mali podľa najnovších oficiálnych informácií uviesť do prevádzky začiatkom budúceho roka a štvrtý o rok neskôr. Tretí blok je dokončený na 98,8 % a štvrtý na 84,6 %. Rozpočet dostavby je v súčasnosti nastavený na 5,67 miliardy eur.

