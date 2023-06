Mešár začal v kanadskej OHL skvelo a chce byť lídrom Kitcheneru. Teraz sa však jemu ani tímu nedarí

2.12.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Filip Mešár mal raketový štart do sezóny 2022/2023, v tíme Kitchener Rangers z kanadskej juniorskej OHL zbieral v priemere viac ako dva body na zápas.

V prvých troch dueloch zaznamenal tri góly a štyri asistencie, no v ďalších jedenástich si pripísal tri presné zásahy a šesť prihrávok.

Kitchener je posledný

Kitcheneru sa nedarí a patrí mu posledné miesto v Západnej konferencii, čo chce Mešár svojimi výkonmi zmeniť.

"V úvode sezóny som hral lepšie ako teraz. Nehráme veľmi dobre ani ako tím a myslím si, že práve preto nemám toľko bodov, koľko by som chcel. Chcem byť líder tohto tímu. Prišiel som sem, aby som pomohol tímu aj sebe. Myslím si, že tu máme veľa talentovaných hráčov a stále môžeme niečo dokázať," povedal 18-ročný útočník pre The Record.

Má na čom pracovať

Klub Montreal Canadiens zo zámorskej NHL ho v júli draftoval z 26. miesta, no poslal ho do "juniorky", aby si tam zvykol na severoamerický hokej.

Podľa trénera Kitcheneru má Mešár stále na čom pracovať. "Musí tvoriť hru a rozhodovať sa na ľade rýchlejšie. Musí sa tiež skôr uvoľniť od súperových obrancov. Myslím si, že v držaní puku sa zlepšuje, ale najdôležitejšie je zbierať body a strieľať góly. Myslím si, že sa do toho pomaly dostáva. Hrávajú proti nemu najlepší obrancovia aj útočníci súperov. Komplikuje im život a tak by to aj malo byť. Musí sa dostať do streleckých pozícií a spoluhráči ho v nich musia nachádzať," uviedol Chris Dennis.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?