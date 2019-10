Merkelová prijala ukrajinského prezidenta Porošenka, Macron sa stretne aj s jeho protikandidátom

BERLÍN 12. apríla (WebNoviny.sk) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová v piatok v Berlíne prijala ukrajinského prezidenta Petra Porošenka, ktorého budúcu nedeľu čaká druhé kolo prezidentských volieb.

Rozdá si to v ňom so známym komikom a politickým nováčikom Volodymyrom Zelenským, ktorý prvé kolo volieb vyhral a vysoko vedie aj v prieskumoch pred druhým kolom.

Stretávajú sa pravidelne

Merkelová sa v piatok vyhla priamej odpovedi na novinársku otázku, či jej stretnutie s Porošenkom znamená, že mu vyjadruje podporu v ukrajinských prezidentských voľbách. Nemecká kancelárka na to odvetila len toľko, že sa so súčasným ukrajinským prezidentom stretáva pravidelne.

Ako píše agentúra The Associated Press (AP), francúzsky prezident Emmanuel Macron sa plánuje stretnúť s oboma súpermi v druhom kole ukrajinských volieb, Porošenkom aj Zelenským. Ako však v piatok povedal Merkelovej hovorca Steffen Seibert, stretnutie nemeckej kancelárky so Zelenským "momentálne nie je plánované".

Zelenskyj má náskok v prieskumoch

Zelenskyj, ktorý doteraz nikdy nevykonával žiadnu politickú funkciu, no prezidenta Ukrajiny si už zahral v obľúbenom televíznom seriáli, získal v prvom kole volieb viac než 30 percent hlasov, zatiaľ čo Porošenko si zabezpečil vyše 16-percentnú podporu.

Podľa aktuálneho prieskumu verejnej mienky zverejneného vo štvrtok má Zelenskyj pred ruhým kolom 61-percentnú podporu voličov, zatiaľ čo za Porošenka plánuje hlasovať 24 percent opýtaných.





