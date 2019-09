Merkelová nestihne začiatok summitu G20, jej lietadlo muselo pre problémy neplánovane pristáť

Kancelárka v piatok ráno poletí náhradným lietadlom nemeckých vzdušných síl do Madridu a následne komerčným letom do Buenos Aires. Z tohto dôvodu nestihne začiatok summitu G20, ktorý trvá do soboty. Zúčastnia sa na ňom mnohí svetoví lídri, medzi nimi aj americký prezident Donald Trump či ruský prezident Vladimir Putin.