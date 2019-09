Mercedes aj Ferrari na Veľkej cene Belgicka s novými motormi, boje o titul sú extrémne vyrovnané

SPA-FRANCORCHAMPS 24. augusta (WebNoviny.sk) - Po tradičnej takmer mesačnej prestávke pokračuje seriál majstrovstiev sveta motoristickej formuly 1 Veľkou cenou Belgicka na ikonickom okruhu Spa-Francorchamps. Na najdlhší okruh v kalendári príde ako líder šampionátu Brit Lewis Hamilton z tímu Mercedes.

Tridsaťtriročný úradujúci majster sveta sa radoval z víťazstva v ostatných dvoch pretekoch a dostal sa na čelo hodnotenia pred Nemca Sebastiana Vettela zo stajne Ferrari. Hamilton má na konte 213 bodov, o 24 viac jeho rival.

Súperi tvrdo pracujú

Obaja najväčší ašpiranti v boji o titul dostanú v Spa-Francorchamps nové špecifikácie pohonných jednotiek. "Každé vylepšenie a každá príležitosť na to sú veľmi dôležité. Pred nami sú dva okruhy, kde bude hrať veľkú úlohu výkon motora (okrem Belgicka aj Taliansko, pozn.). Nový motor má aj Ferrari, bude zaujímavé sledovať, ako ďaleko sa im podarilo dostať. Prirodzene, som plný sebavedomia," cituje Hamiltonove slová portál motorsport.com.



Britov šéf Toto Wolff si myslí, že v Belgicku neexistuje favorit a očakáva veľmi tesnú druhú polovicu šampionátu. "Boj o titul v individuálnom aj tímovom poradí sú extrémne vyrovnané a tento trend očakávam až do úplného záveru v Abú Zabí. Je jasné, že naši súperi tvrdo pracujú a zvádzajú s nami tvrdý boj. Musíme držať hlavy dolu, usilovne sa snažiť odstrániť naše slabiny, ďalej vylepšovať silné stránky a ísť od pretekov k pretekom. Je veľmi ťažké robiť pred Spa nejaké predpovede. Táto sezóna nás naučila, že pre jednotlivé okruhy neexistuje určitý favorit a nie vždy víťazí ten najrýchlejší jazdec. Zatiaľ to speje k tomu, že o tejto sezóne sa bude hovoriť ešte dlhé roky," povedal Wolff pre Sky Sports.

Musíme sa vedieť prispôsobiť čo najrýchlejšie

Ferrari naposledy triumfovalo v Spa v roku 2009 zásluhou Fína Kimiho Räikkönena, ktorý háji farby talianskeho tímu aj v súčasnosti. "Jazda na tomto okruhu je skutočne skvelá, uvidíme, ako to bude s počasím, pretože sa môže meniť veľmi rýchlo. Musíme sa vedieť prispôsobiť čo najrýchlejšie. Je trochu neznámou, akú budeme mať rýchlosť v porovnaní s ostatnými. To sa dozvieme predovšetkým v sobotu. Budeme sa snažiť odvádzať poctivé výkony, tak ako v predchádzajúcich pretekoch a uvidíme, aký výsledok nám to prinesie," povedal štvornásobný víťaz VC Belgicka Räikkönen pre oficiálnu stránku Ferrari.

Jazdci budú mať na VC Belgicka k dispozícii stredne tvrdé, mäkké a supermäkké pneumatiky Pirelli. Počasie v ardenských lesoch sa bude počas víkendu meniť. Kým v piatok a sobotu sa očakáva prevažne oblačno s asi 50-percentnou pravdepodobnosťou zrážok, v nedeľu by sa malo vyčasiť.

Najvyššia teplota vystúpi na 17°C. Sobotňajšia kvalifikácia sa začne o 15.00 h, nedeľňajšie preteky odštartujú o 15.10 h. Priame prenosy z tréningov a kvalifikácie ponúkne stanica Sport1, VC Belgicka odvysiela naživo Sport2.

Veľká cena Belgicka Dejisko: okruh Spa-Francorchamps Dĺžka okruhu: 7004 m Dĺžka pretekov: 308,052 km (44 kôl) Divácka kapacita: 70 000 miest Minuloročný víťaz: Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes Najrýchlejšie kolo v pretekoch: Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari 1:46,577 min (2017) Najviac víťazstiev - jazdec: 6 - Michael Schumacher (1992, 1995, 1996, 1997, 2001, 2002) Najviac víťazstiev - tím: 16 - Ferrari Prehlad víťazov posledných 10 ročníkov VC Belgicka: 2017 Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes 2016 Nico Rosberg (Nem.) Mercedes 2015 Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes 2014 Daniel Ricciardo (Aus.) Red Bull 2013 Sebastian Vettel (Nem.) Red Bull 2012 Jenson Button (V. Brit.) McLaren 2011 Sebastian Vettel (Nem.) Red Bull 2010 Lewis Hamilton (V. Brit.) McLaren 2009 Kimi Räikkönen (Fín.) Ferrari 2008 Felipe Massa (Braz.) Ferrari Poradie MS (po 12 z 21 pretekov): 1. Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes 213 bodov, 2. Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari 189, 3. Kimi Räikkönen (Fín.) Ferrari 146, 4. Valtteri Bottas (Fín.) Mercedes 132, 5. Daniel Ricciardo (Aus.) Red Bull 118, 6. Max Verstappen (Hol.) Red Bull 105 Pohár konštruktérov: 1. Mercedes 345 bodov, 2. Ferrari 335, 3. Red Bull 223, 4. Renault 82, 5. Haas 66, 6. Force India 59

