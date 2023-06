Melbourne sa pomaly dostáva z lockdownu, po mesiacoch nepribudol žiadny nový prípad koronavírusu

26.10.2020 (Webnoviny.sk) - Austrálske Melbourne sa pomaly dostáva z lockdownu a tento týždeň tam prestanú platiť niektoré obmedzenia. Premiér štátu Viktória oznámil, že od utorka 23:59 budú môcť v meste otvoriť všetky obchody, reštaurácie, kaviarne a bary.

Povolené tiež odvtedy budú aj všetky kontaktné športy vo vonkajších priestoroch. "Teraz je čas sa otvoriť," povedal Daniel Andrews novinárom.

Prísne pravidlá od júla

Andrews tiež oznámil, že od 8. novembra 23:59 už nebude pre obyvateľov Melbourne platiť obmedzenie cestovať len do vzdialenosti 25 kilometrov od ich domovov. Tiež budú môcť cestovať z mesta do iných častí Viktórie.

Melbourne pandémia koronavírusu ťažko zasiahla a od skorého júla v ňom platili prísne obmedzenia. V pondelok tam po viac ako štyroch mesiacoch v priebehu 24 hodín nezaznamenali nový prípad nákazy.

Poslednú obeť hlásili pred týždňom

Naposledy v štáte Viktória mali 24 hodín bez nového prípadu 9. júna, ešte predtým, ako sa tam začala druhá vlna nákazy koronavírusom, uvádza agentúra AP.

Zatiaľ poslednú obeť ochorenia COVID-19 v štáte hlásili pred týždňom, keď mu 19. októbra podľahol muž - deväťdesiatnik. Počet obetí vo Viktórii vtedy dosiahol 817, vo zvyšku Austrálie v dôsledku ochorenia zomrelo 88 ľudí.

Viac k téme: bezpečnostné opatrenia, Koronavírus, Pandémia

