Medzinárodný deň žien podľa Patakyovej pripomína, že volebné právo nebolo pre ženy samozrejmosťou

BRATISLAVA 8. marca (WebNoviny.sk) - Medzinárodný deň žien pripomína, že volebné právo nebolo pre ženy vždy samozrejmosťou, konštatovala dnes na sociálnej sieti verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.

Boj za rovnoprávnosť

"Medzinárodný deň žien má vo svojej podstate veľmi hlboký význam. Spája sa s bojom za rovnoprávnosť, rovnosť v odmeňovaní či za základné práva a slobody, medzi ktoré patrí napríklad aj volebné právo. Nie je to až tak dávno, keď ženy voliť jednoducho nemohli. V Československej republike získali túto možnosť v roku 1920," napísala.

Dodala, že dnes sa ženy môžu slobodne rozhodovať, či a ako právo voliť a byť volené vo voľbách využijú. "Nezabúdajme však, že v minulosti bola na stole otázka, ako tieto práva vôbec získať," podotkla ombudsmanka.

Vyhlásenie 8. marca za Medzinárodný deň žien podporila v roku 1910 Medzinárodná ženská konferencia socialistických žien v Kodani. Nemecká socialistka Clara Josephine Zetkinová navrhla, aby sa zaviedol Medzinárodný deň žien na uznanie ich boja za práva žien všade vo svete. Od roku 1911, keď sa po prvý raz oslavoval v Nemecku, Rakúsko-Uhorsku, Švajčiarsku, Dánsku a USA, patrilo medzi jeho ciele volebné právo žien.

Generálny štrajk robotníčok

V Rakúsko-Uhorsku sa jeho oslavy konali v Bratislave ako významnom robotníckom centre už pred 1. svetovou vojnou v roku 1914. Účastníci žiadali okrem iného aj všeobecné, rovné a tajné volebné právo, ktorého súčasťou sa malo stať i volebné právo žien. S oslavami MDŽ sa spája aj generálny štrajk robotníčok v cárskom Rusku 8. marca 1917.

Ženy v čase 1. svetovej vojny vyšli do ulíc so žiadosťou o chlieb a mier. Krátko na to abdikoval cár a dočasná vláda dala ženám volebné právo. Štrajk sa konal podľa juliánskeho kalendára v poslednú februárovú nedeľu, teda podľa nášho gregoriánskeho kalendára 8. marca. Po prvý raz ženy v Rusku oslavovali už v roku 1913.

Keď bola v roku 1945 pri založení Organizácie Spojených národov (OSN) podpísaná Charta OSN, bola oficiálne medzi základné ľudské práva zakotvená aj rovnoprávnosť všetkých ľudí bez ohľadu na pohlavie. OSN oficiálne vyhlásila 8. marec za Medzinárodný deň žien až v roku 1975.

