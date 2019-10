Medzinárodné inštitúcie označili najväčšie problémy Slovenska, patrí k nim nielen korupcia

BRATISLAVA 21. septembra (WebNoviny.sk) – Medzinárodné inštitúcie pomohli Slovensku viac, ako si uvedomujeme. Mali prínos nielen v minulosti, ale majú prínos aj pre našu prítomnosť a budúcnosť.

„Slovensko je veľmi úspešná krajina, ktorej sa za relatívne krátky čas, za dve dekády, podarilo dostať z tieňa nerozoznateľnosti na výslnie a pozíciu stabilného partnera,“ povedal na úvod seminára, ktorý organizovalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku spolu s Medzinárodným menovým fondom (MMF), Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a ministerstvom financií, šéf štátnej kasy Peter Kažimír (Smer-SD). Vo svojom prejave hovoril najme o OECD, MMF či Európskej komisii.

Tolerovanie daňových rajov je škodlivé

„OECD je mojim miláčikom. Považujem to za miesto, kde sa sústreďujú najlepšie postupy, kde je možná najlepšia interakcia a výmena názorov,“ povedal Kažimír. Táto organizácia podľa neho urobila obrovskú robotu v potieraní daňových únikov.

„Krstní otcovia ekonomického systému uznali, že tolerovanie daňových rajov je škodlivé, že to nevedia ani obhájiť z pohľadu problémov nerovnosti a koncentrácie bohatstva. OECD sa podaril obrovský kus práce na globálnym poli v oblasti boja s daňovými únikmi,“ povedal slovenský minister financií, ktorý zároveň ocenil prácu šéfa tejto organizácie José Ángela Gurríu, ktorý v októbri príde na ekonomické fórum Tatra summit.



Pokiaľ ide o Medzinárodný menový fond, ten poskytol Slovensku po jeho vzniku záruku smerovania k svetlým zajtrajškom. Kažimír ocenil obrovskú profesionalitu ľudí, sú to nesmierni odborníci na verejné financie. Pri Európskej komisii Kažimír zdôraznil, že nie je oddelená od členských štátov, je to súžitie.

Vyzdvihol prácu šéfa Zastúpenia EK na Slovensku Ladislava Mika, ktorý sa snaží ukazovať výhody EÚ zrozumiteľne. „Je podstatné, že Slovensko môže vyvážať svoje skúsenosti do ďalších krajín. Dokazuje to, ako sa môže zo škaredého káčatka stať krajina, ktorá je v niektorých oblastiach premiantská,“ dodal Kažimír.

K problémom sa vyjadrili štyri ženy

Šéf Zastúpenia EK Miko na úvod ocenil, že na piatkovom paneli za stolom sedia štyri ženy, čo je príjemná zmena po všetkých konferenciách a paneloch, kde sa k ekonomickým otázkam vyjadrujú najmä muži.

K tomu, ako sa podľa medzinárodných organizácii Slovensku po ekonomickej stránka darí, v piatok hovorili za Medzinárodný menový fond Jesmin Rahman, Jarmila Botev z OEDC, Lívia Vašáková z Európskej komisie a Lucia Šrámková z Inštitútu finančnej politiky na ministerstve financií SR.



Podľa účastníkov seminára, ktorí sa zapojili do ankety, sú najväčšími problémami Slovenska regionálne rozdiely, vzdelávanie, korupcia, zdravotníctvo či vymáhateľnosť práva. To vlastne potvrdila Botev, ktorá prezentovala údaje OEDC. Dodala, že problémom je tiež robotizácia, na ktorú sa Slovensko nepripravuje, a aj v tejto otázke sa prejavujú regionálne rozdiely.

Takisto menovala to, že náš vzdelávací proces dobre nefunguje. Podľa Vašákovej je makroekonomická situácia dobrá, pričom spomenula klesajúci deficit a nižšiu nezamestnanosť. Výzvy vidia v tom, že dobré časy sa celkom dobre nevyužívajú na zlepšenie situácie. Tlak na štrukturálne reformy na Slovensku nie je až taký veľký.

Niekoľko oblastí na zlepšenie

Komisia pre Slovensko identifikuje štyri oblasti na zlepšenie – trh práce, kde je vysoká dlhodobá nezamestnanosť, zdravotníctvo, kde vyčítali nízku efektívnosť či málo sestier a všeobecných lekárov. Pri školstve menovali nízku kvalitu vysokého školstva, pre ktorú chodí veľa ľudí študovať mimo SR, a nízke výsledky v testoch PISA . Štvrtou oblasťou je verejná správa, ktorá ak dobre nefunguje, nefunguje celá spoločnosť.



Podľa Lucie Šrámkovej sú medzinárodné inštitúcie obrovským prínosom, ocenila, ako pomáhajú pri reformách. Zhodla sa so svojimi predrečníčkami, že rast na Slovensku bude už iba pomalší a nižší. Zásadná je výzva spojená so starnutím populácie. Do roku 2070 sa staneme jednou z najstarších ekonomík, preto v dlhodobom horizonte potrebujeme aktívnu migračnú politiku.

Takisto potrebujeme znížiť vysokú mieru dlhodobej nezamestnanosti, ktorú máme druhú najvyššiu po Grécku. Takisto potvrdila, že máme málo zdravotníckych sestier, a tie majú navyše vysoký vek. S lekármi situácia nie je taká jednoznačná, problémy sú hlavne na vidieku.

