Medzinárodná námorná komora chce lodný priemysel bez emisií uhlíka, stanovila si cieľový rok

Medzinárodná námorná organizácia (IMO) chce do roku 2050 znížiť emisie z medzinárodnej lodnej dopravy o 50 percent. Ako povedal predseda ICS Esben Poulsson, „nulové emisie uhlíka je možné dosiahnuť do roku 2050, no iba za predpokladu, že vlády prijmú naliehavé rozhodnutia potrebné na zvládnutie tohto procesu.“