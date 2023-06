Medzilaborcami sa prehnal prudký dážď, povodňová vlna zaplavila mosty i domy (video)

17.7.2020 (Webnoviny.sk) - Okres Medzilaborce vo štvrtok podvečer zasiahla povodňová vlna. Škody narobila najmä v obci Ňagov, viacero domov zaplavilo aj v okresnom meste, kde večer vyhlásili mimoriadnu situáciu. Po opadnutí vody aktuálne platí 2. stupeň povodňovej aktivity.

Ako agentúru SITA informoval starosta obce Ňagov Vladimír Roháč, podobnú situáciu si v obci nepamätá. „Behom pol hodiny prišla voda, ktorú som za 68 rokov čo žijem ešte nezažil. Potok stúpol tak, že v dedine zaplavilo mosty aj miestnu komunikáciu a nemohol som sa dostať autom ani na horný koniec obce, kým neklesla voda,“ opísal situáciu starosta.

Ako dodal, voda strhla ploty a zaplavila suterény vo väčšine domov. „Nám dosť narušilo oporné múry. Pri jednom dome sa zviezla zemina tak, že ohrozuje dom. Zatiaľ sa ale, našťastie, neobjavili žiadne praskliny. Situáciu monitorujeme,“ skonštatoval starosta.

Voda sa valila z potoka i polí

Škody v obci zatiaľ vyčíslené nemajú. „Poslanci ich dnes (17.júla, pozn. redakcie) budú spisovať, ale potrvá to dlhšie,“ dodal Roháč s tým, že pracujú na odstraňovaní následkov prudkého dažďa. „Pobralo drevo, dosky a vznikli nánosy. Čakáme preto na ľudí z povodia a budeme to riešiť. Spisujeme aktuálne aj počet studní, z ktorých treba ťahať vodu. Za pol hodiny ich máme nahlásených už 14,“ uviedol starosta obce s vyše 400 obyvateľmi.





Primátor Medzilaboriec Vladislav Višňovský pre agentúru SITA dodal, že v samotnom meste zatopilo zhruba 15 rodinných domov. „Štyri domy boli zaplavené z potoka, ktorý prichádza od Ňagova, a potom na sídlisku Vrch máme jednu ulicu, ktorá je vytápaná vodami z polí,“ informoval primátor.

Vo štvrtok večer vyhlásil v súvislosti s povodňou mimoriadnu situáciu. Po poklese vody ju znížil na 2. stupeň povodňovej aktivity. „Ten ostane v platnosti určite niekoľko dní, pretože vodohospodári musia prejsť vodný tok – Turcov potok aj Ňagovský potok, kde určite došlo k škodám,“ skonštatoval Višňovský.

Situácia sa môže zopakovať

Ako dodal, povodeň spôsobila kombinácia dlhotrvajúcich dažďov a silnej búrky, počas ktorej za hodinu nameral zrážky na úrovni 80 milimetrov.





„Mesiac tu prakticky prší a potom príde jedna búrka, keď spadne obrovské množstvo vody za krátky čas a máte povodeň. Nesúvisí to teda ani s výrubom lesov či obhospodarovaním krajiny, toto je hydrologicky neudržateľné. Nie je tu žiadna orná pôda, všetko sú tu len trávnaté porasty a došlo k takejto povodňovej vlne. Sú to veci, ktorým sa nedá zabrániť ani malými vodozádržnými opatreniami. Pomohli by možno len veľké protipovodňové retenčné nádrže,“ skonštatoval Višňovský.





Aj vzhľadom k predpovedi počasia sú podľa neho obavy, že by sa situácia mohla zopakovať. „Obavy sú. Nemusí znova ani napršať veľa, stačí možno 30 - 40 mm za hodinu a situácia sa môže zopakovať. Sú to objemy vody, ktoré táto krajina pri nasýtení aké je, nedokáže vstrebať,“ dodal na záver primátor.









Odporúčame:

Počasie na 10 dní





















Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?