Medzi Facebookom a Sorosom panuje nepriateľstvo, potvrdila ho prevádzková riaditeľka

NEW YORK 30. novembra (WebNoviny.sk) - Prevádzková riaditeľka Facebooku Sheryl Sandberg, všeobecne považovaná za druhú najvýznamnejšiu predstaviteľku tejto spoločnosti po jej šéfovi Markovi Zuckerbergovi, v piatok priznala, že medzi Facebookom a americkým filantropom Georgeom Sorosom panuje nepriateľstvo.

Sandberg potvrdila informácie, ktoré krátko predtým priniesol americký denník The New York Times (NYT), a podľa ktorých žiadala svojich podriadených, aby sa snažili "preklepnúť si" Sorosa a najmä jeho prípadné aktivity, ktoré by mohli byť namierené proti Facebooku.

Ovplyvňovanie volieb v krajinách

Sanderg túto požiadavku zamestnancom firmy adresovala krátko po tom, ako Soros v januári Facebook kritizoval za to, že sa len veľmi málo snaží zasiahnuť proti štátnym aktérom, ktorí prostredníctvom tejto sociálnej siete ovplyvňujú voľby a názory v cudzích krajinách. Známe sú v tejto súvislosti najmä aktivity Ruska, ktoré si podľa mnohých odborníkov na tento účel platí nielen inzerciu a sieť dezinformačných médií, ale aj samotných používateľov Facebooku, ktorí pôsobia najčastejšie pod falošnými účtami a snažia sa ovplyvňovať verejnú mienku.





Nepriateľstvo medzi Facebookom a Sorosom je známe už od polky novembra, kedy NYT priniesli informácie o tom, že Facebook si najal služby výskumnej spoločnosti Definers Public Affairs, ktorá má blízko k protrumpovskému alt-right hnutiu, a poveril ju hľadaním "špiny" na Sorosa. Facebook po týchto zisteniach so spoločnosťou Definers Public Affairs rozviazal spoluprácu.

Boj po vlastnej línii

Facebook sa snažia na boj proti Sorosovi, ktorého obviňujú zo snahy zasahovať do ich vnútornej politiky, už dlhšie podľa amerických médií využívať cudzí štátni aktéri. Až investigatívna práca novinárov NYT však upriamila pozornosť na to, že samotný Facebook rozohráva boj proti Sorosovi aj po vlastnej línii.





Soros, 87-ročný americký finančník a filantrop s maďarskými koreňmi, sa stáva čoraz častejším terčom nacionalistických politikov a ich priaznivcov po celom svete. Tŕňom v oku je im predovšetkým jeho podpora liberalizmu, menšín, utečencov a ľudských práv. Priaznivci konšpiračných teórií ho radi vykresľujú aj ako súčasť finančnej elity, ktorá podľa nich ovláda svet.





Informácie pochádzajú z agentúry AP, z webstránky amerického denníku The New York Times a z archívu agentúry SITA.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !