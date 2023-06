Medvedev, Murray aj Serena na US Open pokračujú. Tsitsipas a Halepová senzačne vypadli už v prvom kole (video)

30.8.2022 (Webnoviny.sk) - Ruský tenista Daniil Medvedev úspešne vykročil za obhajobou prvenstva na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny - US Open v New Yorku.

V pondelňajšom dueli 1. kola dvojhry zvíťazil nad Američanom ruského pôvodu Stefanom Kozlovom v troch setoch 6:2, 6:4, 6:0. V ďalšom kole Medvedev natrafí na Francúza Arthura Rinderknecha.

„V stredu musím byť čo najlepší a pokúsim sa to zvládnuť,“ povedal 26-ročný rodák z Moskvy. Triumf na US Open sa naposledy podarilo obhájiť Švajčiarovi Rogerovi Federerovi, ktorý na podujatí triumfoval päťkrát po sebe v rokoch 2004-2008.

Tsitsipasa zdolal kvalifikant

V singlovom „pavúku“ už nepokračuje turnajová „štvorka“ - Grék Stefanos Tsitsipas. Ten nestačil na kolumbijského kvalifikanta Daniela Elahiho Galána a podľahol mu 0:6, 1:6, 6:3, 5:7.

Do 2. kola naopak postúpil i Brit Andy Murray, ktorý turnaj vo Flushing Meadows vyhral presne pred desiatimi rokmi. Tridsaťpäťročný rodák z Glasgowa zvíťazil nad 24. nasadeným Argentínčanom Franciscom Cerundolom 7:5, 6:3, 6:3. Keď po stretnutí dostal otázku týkajúcu sa jeho triumfu na US Open v roku 2012, odvetil: „Zdá sa mi, že je to už dávno. Odvtedy sa v mojej kariére udialo mnoho.“





Halepová nestačila na Snigurovú

V ženskej časti turnaja sa zrak mnohých upieral na skúsenú Američanku Serenu Williamsovú, keďže v ostatných dňoch sa šírili správy, že turnaj US Open by mohol predstavovať jej rozlúčku s profesionálnou kariérou.





Po tom, ako zdolala čiernohorskú súperku Danku Koviničovú 6:3, 6:3, odmietla povedať, či toto podujatie bude jej posledné. „Budem naďalej nejasná, pretože človek nikdy nevie,“ povedala o necelý mesiac 41-ročná Serena, ktorá v ďalšom kole nastúpi proti turnajovej dvojke - Estónke Anett Kontaveitovej.





Starosti s 2. kolom dvojhry už odpadli Rumunke Simone Halepovej. Niekdajšia svetová jednotka a siedma nasadená hráčka nestačila v 1. kole na 20-ročnú Ukrajinku Dariu Snigurovú a prehrala 2:6, 6:0, 4:6.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?