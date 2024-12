Mazák navrhuje odvolať z funkcie sudcov nad 65 rokov, návrh vítajú aj členovia koalície

19.9.2020 (Webnoviny.sk) - Členovia vládnej koalície vítajú návrh predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka odvolať z funkcie všetkých sudcov starších ako 65 rokov. Vyplýva to z odpovedí, ktoré poskytli agentúre SITA.

Ak tento návrh súdna rada na svojom najbližšom rokovaní 22. septembra schváli, sudcov ešte musí z funkcie odvolať prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Zavedenie vekového stropu pre zánik funkcie

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) zdôraznila, že predseda súdnej rady koná tak, ako mu káže zákon.

„Problémom je skôr to, že súdna rada takto nepostupovala už počas jej predchádzajúcich vedení, čo vyústilo do súčasnej situácie. V každom prípade, vniesť aj do tohto jasné pravidlá a stanoviť vekový strop pre zánik funkcie sudcu je cieľom veľkej zmeny ústavného zákona v oblasti justície, ktorý som predstavila,” uviedla v stanovisku pre agentúru SITA.

Opatrenie by pomohlo pri očiste súdnictva

Postupná obmena sudcov a zavedenie automatického vekového cenzu je v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2020 až 2024. Agentúre SITA to potvrdil predseda ústavnoprávneho výboru NR SR Milan Vetrák (OĽaNO).

Poznamenal, že spomínané opatrenie zároveň napomáha očiste súdnictva, čo je podľa jeho slov v súlade s prioritami hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) s cieľom zvýšiť dôveryhodnosť justície.

„Tento prístup tiež vytvára príležitosť pre nových, mladých a minulosťou nezaťažených sudcov, ktorí by sa svojimi rozhodnutiami mali podieľať na zlepšení vymáhateľnosti práva a nastolení spravodlivosti a právneho štátu na Slovensku,“ myslí si Vetrák.

Podľa Baránika treba zákon dodržiavať

Poslanec Národnej rady SR a tímlíder strany Sloboda a Solidarita (SaS) pre spravodlivosť Alojz Baránik súhlasí s tým, že zákon treba dodržiavať, najmä ak ide o sudcov.

„Rozhodnutie súdnej rady nie je závislé na podpore politickej strany a nemalo by byť ani predmetom politickej podpory, ale len diskusie, podobne, ako je to pri všetkých rozhodnutiach štátnych orgánov,“ dodal.

Mazák predložil súdnej rade návrh, aby odvolala z funkcie všetkých sudcov nad 65 rokov, tento týždeň. V prípade schválenia by tak mohlo byť odvolaných 85 sudcov, z ktorých je stále aktívnych 39. Tento zámer predsedu súdnej rady víta aj prezidentka Zuzana Čaputová.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Štvrtok 19. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Štvrtok 19. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Doobeda bude fantasticky, ale neskôr vás poriadne potrápi uzavretosť a zdržanlivosť osoby, s ktorou sa dnes stretnete. Zabodujete svojou fantáziou.

Býk 21.4. - 21.5.

Na vášho partnera čaká ustupovanie a prispôsobovanie sa, čo je vlastne jeho najčastejšou úlohou. Tentoraz bude vyžadovať rýchle tempo.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Ak sa chcete osvedčiť aj na umeleckom poli, vystihli ste pravú chvíľu. Nebudú vám chýbať originálne nápady, ani inšpirácie. Dobré aspekty sú aj na lásku a všetko, čo súvisí s vašimi záľubami.

Rak 22.6. - 22.7.

Snažte sa presadiť svoje tvorivé možnosti a schopnosti, kým sa to ešte dá. Môžete tým veľa získať. Je najvyšší čas, aby ste prestali ťahať za kratší koniec. Máte na viac.













Všetky Horoskopy Štvrtok 19. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu