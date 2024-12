Maximálny príspevok štátu na rekondičné pobyty pre dôchodcov sa zdvojnásobí

20.5.2023 (SITA.sk) - Maximálny príspevok štátu na rekondičné pobyty pre dôchodcov sa od júla tohto roka zvýši z 50 eur na 100 eur. Vyplýva to z novely zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR od poslancov na čele s Petrom Pellegrinim (Hlas-SD), ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Nárast spotrebiteľských cien

Novelou zákona opoziční poslanci reagujú na výrazný nárast spotrebiteľských cien, ktorý sa nevyhol ani nákladom na rekondičné pobyty určené poberateľom dôchodkov.

„Maximálna suma, ktorou štát prispieva na rekondičné pobyty, predstavuje súčasných 50 eur od nadobudnutia účinnosti zákona, čiže od roku 2011," upozornili predkladatelia.

Takto nastavená maximálna výška podpory je podľa opozičných poslancov neefektívna. Neumožní totiž poberateľom dôchodkov bez iného príjmu, aby podporované rekondičné pobyty využívali, keďže zvyšnú časť celkovej ceny rekondičného pobyty si nedokážu zaplatiť.

Dlhodobá podpora štátu

Štát dlhodobo podporuje tieto pobyty, ako nástroj predchádzania sociálnemu vylúčeniu a podpory obnovovania psychickej kondície a fyzickej kondície penzistov.

„To, že ministerstvo práce a sociálnych vecí každý rok takýmto spôsobom prispieva k zvyšovaniu kvality života tisícov dôchodcov dosvedčuje, že ide o úspešné a potrebné systematické opatrenie," dodali predstavitelia strany Hlas-SD.

