Maximálna intenzita a nechať na ľade všetko, vraví Chára pred 7. finálovým zápasom NHL

BOSTON 12. júna (WebNoviny.sk) - Kapitán Zdeno Chára toho v posledných dňoch príliš veľa tímovým spoluhráčom v Bostone nepovedal. A nebolo to spôsobené len tým, že sa mu ťažko rozpráva po tvrdom zásahu pukom do tváre počas finálovej série play-off NHL proti St. Louis.

Podľa Chárovho spoluhráča z útoku Charlieho Coyla mužstvo pred rozhodujúcim zápasom sezóny ani netreba motivovať slovami. "Všetci dobre vieme, čo je v hre a o čo nám ide. On už nepotrebuje nič hovoriť," povedal Coyle o Chárovi.

Rekordný 14. zápas číslo sedem

Na slovenského lídra bostonských "medveďov" čaká historicky rekordný štrnásty duel číslo 7 v play-off NHL (13 ich absolvovali Patrick Roy a Scott Stevens) a zároveň 84. zápas v tejto sezóne.

Vo veku 42 rokov a 86 dní môže trenčiansky rodák zavŕšiť svoju snahu v 21. sezóne v NHL ziskom druhého Stanleyho pohára. Najprestížnejšiu klubovú trofej zdvihol nad hlavu ako kapitán prvýkrát v roku 2011. Bolo to už v bostonskom drese.

"Vždy je to zábava hrať siedmy zápas v play-off. Pôjdeme do toho s maximálnou intenzitou. Všetci si uvedomujú, že na ľade treba nechať všetko a odohrať to najlepšie ako sa len dá," podotkol Zdeno Chára po utorkovom tréningu.

Dva finálové zápasy nedohral

Šesťnásobný účastník zápasov All-Star a držiteľ Norrisovej trofeje z roku 2009 bol počas aktuálnej finálovej série dvakrát konfrontovaný s tvrdosťou puku po strelách súperových hráčov. V prvom zápase dostal "úder" pukom do predlaktia od Vladimira Tarasenka a musel dolu z ľadu. Na postihnutom mieste sa objavila krv a slovenského obrancu museli zašívať.

Vo štvrtom súboji to vyše dvojmetrový oporný stĺp obrany Bruins schytal ešte viac. Hraciu plochu musel opustiť už v druhej tretine, keď ho zasiahol do tváre puk po zablokovanej strele Braydena Schenna.

Neskôr sa síce objavil na striedačke s celotvárovým krytom, no neabsolvoval už ani jedno striedanie. V ďalšom zápase napriek bolestivým grimasám nastúpil, za čo sa mu ušli obrovské ovácie bostonského publika. A s pomocou špeciálneho plexiskla na tvári pokračuje do konca finálovej série.

"Bol som ohromený tým, ako na mňa reagoval dav. Je to dôkaz toho, akých vášnivých fanúšikov máme v Bostone. Zároveň je to pre mňa veľká pocta," uznanlivo uviedol Chára.

Slová chvály mladších spoluhráčov

Pred zápasom číslo 7 sa ani nepokúšal svojich spoluhráčov špeciálne motivovať nejakou plamennou rečou.

"Každý z nás má svoju zodpovednosť za tímový úspech a uvedomuje si ju. Máme silnú skupinu lídrov a nie je to tak, že si musím pred všetkými sadnúť za stôl a niečo im začať rozprávať. Všetci vieme, že to nie je o slovách, ale o skutkoch na ľade," dodal Chára.

Hoci slovenský obor na korčuliach skromne nehovorí o svojom vplyve na mužstvo, viacerí mladí hráči majú skúsenosti s tým, ako ich Chára v minulosti usmernil nielen vlastným príkladom na ľade, ale aj potrebným slovným povzbudením.

Keď 1. marca 2016 Noel Acciari nastupoval na svoj prvý duel v NHL, Chára ho nakrátko zastavil a spýtal sa ho: "Si nervózny? To je dobré, lebo aj ja som nervózny. A tá nervozita nepominie, kým sa neskončí zápas," cituje Acciariho portál periodika Sports Illustrated.

Dva poháre majú aj Hossa a Kopecký

Obranca Brandon Carlo si spomenul, ako ho Chára pred dvoma rokmi pozval na obed len tak porozprávať sa. "Hovorili sme o hokeji, ale aj o živote a veciach, ktoré s tým súvisia," spomenul si Carlo.

Ďalší hráč z defenzívy Steven Kampfer sa v spomienkach vrátil až do tréningového kempu v roku 2009, kde mu Chára neraz dobre poradil. "On veľmi dobre vie, kedy má niečo povedať. Vytuší to, a tak by sa mal správať správny líder," podotkol Kampfer, ktorý až tento rok absolvoval debut v play-off.

Ak Chára s Bostonom vybojuje najslávnejšiu klubovú trofej, stane sa tretím slovenským hokejistom so ziskom viac než jedného Stanleyho pohára. Pridá sa k trojnásobnému víťazovi Mariánovi Hossovi (2010, 2013 a 2015) a dvojnásobnému Tomášovi Kopeckému (2008 a 2010). Rozhodujúce siedme finále medzi Bostonom a St. Louis sa začne na ľade Bruins vo štvrtok nadránom o 2.00 h SELČ.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !