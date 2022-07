Matovičovo OĽaNO stráca na SaS dve percentá, kotlebovci a Sme rodina majú rovnakú podporu

21.12.2020 (Webnoviny.sk) - Voľby do Národnej rady SR by v decembri vyhrala strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD), ktorú by volilo 22,8 percenta voličov. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky agentúry AKO, ktorý uskutočnila 17. až 19. decembra formou telefonického dopytovania na vzorke 1 000 respondentov.

Druhá v poradí by skončila strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorej by svoj hlas odovzdalo 16,2 percenta opýtaných. Na treťom mieste by sa umiestnilo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) so ziskom 14,2 percenta hlasov.

Na ďalších miestach by sa umiestnili strana Smer – sociálna demokracia (9 %), Progresívne Slovensko (6,5 %), Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (5,7 %) a hnutie Sme rodina (5,7 %). Pred bránami parlamentu by skončilo so ziskom 4,7 percenta Kresťanskodemokratické hnutie, koaličná strana Za ľudí (4,7 %), Vlasť (2,5 %) či Slovenská národná strana (1,6 %).

Voliť by nešlo 17,6 percenta respondentov, 1,6 percenta nechcelo odpovedať a 17,3 percenta ľudí nevedelo povedať, koho by išli voliť.

Politická strana Percentá z rozhodnutých voličov, december 2020 95 % interval spoľahlivosti, december 2020 Počet mandátov v NR SR, december 2020 Percentá z rozhodnutých voličov, október 2020 Hlas - SD 22,8 19,5 - 26,1 43 18,8 SaS 16,2 13,3 - 19,1 30 13,4 OĽaNO 14,2 11,5 - 16,9 26 15,3 Smer - SD 9,0 6,8 - 11,2 17 8,3 PS 6,5 4,6 - 8,4 12 6,2 ĽSNS 5,7 3,9 - 7,5 11 8,5 Sme rodina 5,7 3,9 - 7,5 11 8,8 KDH 4,7 3,1 - 6,3 - 3,0 Za ľudí 4,7 3,1 - 6,3 - 4,2 Vlasť 2,5 1,3 - 3,7 - 1,0 SNS 1,6 0,6 - 2,6 - 2,4 Dobrá voľba 1,4 0,5 - 2,3 - 2,8 SMK-MKP 1,3 0,4 - 2,2 - 2,4 MKO-MKS 1,3 0,4 - 2,2 - 0,2 Most-Híd 0,9 0,2 - 1,6 - 1,9 Spolu 0,5 0,0 - 1,1 - 1,8 Maďarské fórum 0,5 0,0 - 1,1 - 0,3 Strana zelených 0,3 0,0 - 0,7 - - Socialisti.sk 0,2 0,0 - 0,6 - 0,4

Video: Vyjadrenie premiéra Igora Matoviča k zákazu vychádzania bolo mu fyzicky zle, cítil sa, akoby nežil svoj život.



My sme do vlády neprišli plakať, ale tvrdo pracovať. Reaguje SaS na ostré slová Matoviča



Situácia je napätá, ale Mesežnikov verí, že vládna koalícia vydrží do ďalších volieb



Najčítanejšia najnovšia správa

Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

Viac k téme: Evakuácia, Lesný požiar

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené