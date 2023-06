Matovičova daň pre Slovnaft sa odkladá, koalícia sa na podobe zákona nedokázala dohodnúť

„Volajme to veto, nevolajme to veto, každopádne, nebude to na tejto schôdzi. Posunie sa na budúcu schôdzu,“ povedal Viskupič. Znamená to, že poslanci nateraz nebudú rokovať o tom, že spoločnosť Slovnaft by mala platiť 30 percent z rozdielu z nižších cien pri nákupe ruskej ropy.