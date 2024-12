Matovičova cesta do Moskvy oheň nezapálila. Ďalší konflikt by koalíciu zrejme pochoval

Cesta ministra financií a bývalého premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) do Moskvy, kde rokoval o vakcíne Sputnik, privodila obavy z rozpútania ďalšieho koaličného konfliktu. Z vyjadrení predstaviteľov koalície vidno, že zvolili veľmi opatrné vyjadrenia. Nanajvýš od nich počuť, že ide o citlivú tému.

Nikto z vládnych partnerov nechce novú „vojnu“. Je však prekvapujúce, že navonok akceptovali, že minister Matovič drží v rukách tému dovozu ruskej vakcíny, hoci už má nad sebou nového premiéra zo svojho hnutia Eduarda Hegera.

Je možné, že ak by sa Matovič vydal do Moskvy pred vyše desiatimi dňami, štvorkoalíciu by nezlepil dohromady už asi nikto. Zatiaľ nie je zrejmé, kedy sa vlastne začala pripravovať cesta Matoviča do Moskvy. Tlačový odbor rezortu financií neodpovedal na otázku, kedy sa tak stalo.

Cestu dopredu neschválili

Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) sa o ceste dozvedel v stredu 7. apríla od slovenského veľvyslanca v Moskve. Až potom ho informoval premiér Heger a minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). Vláda cestu šéfa rezortu vopred neschválila.

Šéf SaS a minister hospodárstva Richard Sulík povedal, že Matovičovu cestu vníma ako snahu zachrániť ruskú vakcínu alebo ako ju sprístupniť ľuďom. Tvrdil, že SaS nebola proti dovozu, len chcela kladné hodnotenie Štátneho ústavu na kontrolu liečiv (ŠÚKL).





Predsedníčka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová sa odvolala na dôveru v koalícii. Hovorila, že nemá ambíciu si pýtať od každého ministra plán ciest do zahraničia. O ceste vedel aj líder Sme rodina Boris Kollár.

Sputnik zostáva rozbuškou

Po viac ako mesiaci, kedy 200-tisíc dávok ruskej vakcíny doviezlo slovenské vojenské lietadlo, sa ňou neočkuje. O tri mesiace sa už Sputnikom zrejme nebude dať očkovať, lebo expiruje.

ŠÚKL uviedol, že šarže vakcíny Sputnik V použité v predklinických testoch a klinických štúdiách publikovaných v časopise Lancet nemajú rovnaké vlastnosti ako šarže dovezené na Slovensko.





Ruska vakcína sa používa v 40 krajinách sveta, ale podľa ŠÚKL-u tieto vakcíny spája len názov. Nie je preukázaná porovnateľnosť a konzistentnosť rôznych šarží vyrobených na rôznych miestach. Vo viacerých prípadoch sa pritom javí, že ide o vakcíny s rozdielnymi vlastnosťami.





ŠÚKL odporúča, aby sa očkovalo len registrovanými vakcínami. Ústav upozornil, že dôkazy o spoľahlivosti vakcíny musí predložiť výrobca. Ten však nedodal 80 percent údajov.

Po dovoze Sputnika sa rozpútala vládna kríza, ktorá pripravila o kreslo premiéra Matoviča. Marek Krajčí (OĽaNO) musel odísť z postu ministra zdravotníctva.





Na očkovanie ruskou vakcínou tlačí minister Matovič. Na sociálnej sieti napísal, že kým vo viac ako 50 krajinách sa so Sputnikom očkuje, na Slovensku sa s ním hrá špinavá hra. Vo štvrtok 8. apríla odletel expremiér do Moskvy na stretnutie s Kirillom Dmitrievom, šéfom Ruského fondu priamych investícií, s ktorým pred časom dohodol obchod na dodávku 2 miliónov vakcín pre Slovensko.

Bittó Cigániková nechce konflikt

Šéfka zdravotníckeho výboru parlamentu Jana Bittó Cigániková (SaS) portálu Webnoviny.sk povedala, že sa nechce zaoberať statusmi ministra Matoviča k zdravotníckej téme. Chce sa o nej baviť s premiérom Hegerom a ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským, ktorí majú záujem o spoločný dialóg.





„Nikto z nás nemá záujem na živení nejakého rozdeľovania spoločnosti,“ poznamenala. S riešením kontaktovala premiéra a ministra zdravotníctva.

Poslankyňa hovorí, že SaS sa vie postaviť za rozhodnutie šéfa rezortu zdravotníctva pod podmienkou, že ľudia očkovaní Sputnikom dostanú komplexnú informáciu od ŠÚKL-u o tom, že napríklad nevedel zhodnotiť riziká alebo že nejde o rovnakú vakcínu, o akej sa písalo v renomovanom časopise Lancet.





„Nech ľudia dostanú komplexnú informáciu a nech odborníkov netlačíme do politických rozhodnutí. Ide nám o to, aby ľudia poznali riziká. Keď sa napriek tomu rozhodnú zaočkovať, nech sa páči,“ uviedla.

Vydrží Baťová na čele ŠÚKL?

Skutočnosť, že ŠÚKL nevyhovel politickému želania dať Sputniku zelenú, môže vyvolať tlak na odchod riaditeľky štátneho ústavu Zuzany Baťovej. Poslankyňa Bittó Cigániková si to nevie predstaviť.





Podľa nej Baťová s jej odborným kreditom aj v zahraničí a s obrovskými skúsenosťami a vedomosťami vôbec nemusí mať strach. „Ten, kto by mal mať strach z takéhoto kroku, je vláda a Slovensko, keby o takéhoto odborníka mali prísť,“ povedala poslankyňa.

Bittó Cigániková šéfku ŠÚKL-u osobne súkromne nepozná. Ocenila, že Baťová vždy reagovala vecne a odborne a zo ŠÚKL-u je výstavná skriňa. Preto by bola škoda, keby pre politiku mala Baťová skončiť.





„Sila politika spočíva v tom, že keď sa nejako rozhodne, tak sa za svoje rozhodnutie postaví a nebude tlačiť na odborníkov, aby nejakým spôsobom ovplyvnil ich odborné stanoviská, prípadne zamestnanecký pomer alebo zloženie odborných úradov. To by bola veľmi zlá cesta,“ dodala.

Naštrbená autorita

Politológ Grigorij Mesežnikov hovorí, že Matovič v kauze Sputnik porušil všetky možné protokoly a pokračuje tak aj ďalej.





„Ako je možné, že sa člen vlády vyberie do zahraničia riešiť nejakú otázku bez toho, aby mal poverenie vlády,“ povedal Webnovinám Mesežnikov. Za výsmech považuje, že vláda môže cestu odsúhlasiť dodatočne.

Politológ si myslí, že Matovič sa pustil do nákupu vakcín ako neskúsený človek, hoci ide o otázku pre odborníkov virológov a epidemiológov. „Urobil zbrklé rozhodnutie a na vládu to teraz spadlo. Chápem, že to chce zachrániť nejakým spôsobom, ktorý by jeho autoritu nenaštrbil, hoci už je dosť naštrbená,“ zhodnotil.

Bez ďalšej frašky

Politológ rozumie opatrnému postoju koaličných partnerov k Matovičovej ceste, pretože sú vyčerpaní nedávno skončeným konfliktom, ale nemali by rezignovať, že pre štátne orgány platia isté pravidlá. Ak by sa však pustila koalícia do ďalšieho sporu pre Sputnik, bola by to podľa politológa fraška.

„Bohužiaľ, nastavenie bývalého predsedu vlády na jeho účinkovanie vo vládnom kabinete bude asi aj v iných kauzách podobné. Bude sa snažiť zasahovať aj mimo rezortu, ktorého vedením je poverený,“ mienil politológ.





Upozornil, že treba zobrať do úvahy aj zahraničnopolitický kontext, dianie na rusko-ukrajinskej hranici a že sa Rusko správa ako potenciálny agresor voči susednej Ukrajine, ktorá je slovenským spojencom. Myslí, že Moskva môže cestu expremiéra využiť na propagandistické ciele. „Určite bude dnes slovenský deň v ruských elevíznych propagandistických kanáloch,“ uzavrel politológ.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.