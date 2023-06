Matovič: Zníženie spotrebnej dane z palív by obralo rozpočet o 76 miliónov eur, je jednou z najnižších v Únii

Zníženie spotrebnej dane z palív, čo je jedna z hlavných požiadaviek protestujúcich autodopravcov, by znamenalo výpadok v štátnom rozpočte 76 mil. eur ročne.

Ako informoval minister financií Igor Matovič (OĽaNO), Slovensko má jednu z najnižších spotrebných daní v rámci Európskej únie.

Pred dvoma rokmi znížili cestnú daň

Podľa neho predstavuje 368 eur na tisíc litrov, pričom minimálna sadzba podľa európskych pravidiel je 330 eur na tisíc litrov.

„Teoreticky je priestor na zníženie spotrebnej dane o 3,68 eura na liter, a to si myslím, že ani autodopravcovia, keď sme mali rokovanie, to nepovažovali za zásadnú zmenu,“ povedal v stredu Matovič s tým, že štát môže dávať iba to, čo vyberie.

„Keď máme tretiu, alebo štvrtú najnižšiu spotrebnú daň, tak ešte kam do budeme znižovať,“ spýtal sa ochranca štátnej pokladnice.





Pripomenul, že ministerstvo financií pred dvoma rokmi vyšlo cestným dopravcom v ústrety odsúhlasením zníženia dane z motorových vozidiel, ktorá sa platí raz ročne.

Matovič odmieta nátlak autodopravcov

Za tri roky, vrátane tohto, podľa šéfa rezortu financií ide spolu takmer o sto miliónov eur, ktoré autodopravcovia ušetria na tzv. cestnej dani. Zníženie tejto dane označil za splnenie sľubu, ktorý dala, ale nestihla splniť vláda Petra Pellegriniho.

„Vnímam, že dopravcovia majú veľký problém, že nemajú vodičov a autá im parkujú vo dvoroch. Toto je kľúčový problém, ktorý majú,“ vyhlásil Matovič s tým, že je to na ministrovi dopravy, nech si to vyrieši.





S autodopravcami pre ich nátlakovú formu protestu minister financií odmieta rokovať o ich požiadavkách.





„S revolverom na hlave sa ťažko vyjednáva. Ja osobne s ľuďmi, ktorí prikladajú niekomu revolver k hlave, rokovať určite nebudem,“ dodal Matovič s tým, že by si to mal vyriešiť minister dopravy.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?