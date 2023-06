Matovič vyzval poslancov, aby na dva až tri týždne odložili politiku a zomkli sa v boji proti koronavírusu

23.10.2020 (Webnoviny.sk) - Premiér Igor Matovič (OĽaNO) vyzval poslancov Národnej rady SR (NR SR), aby na dva až tri týždne odložili politiku a zomkli sa za účelom zvládnutia situácie súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19. Povedal to vo svojom vystúpení pred poslancami parlamentu.

V tejto súvislosti zároveň požiadal o zvolanie poslaneckého grémia, na ktorom chce predsedov parlamentných politických strán požiadať o spoluprácu. Šéf zákonodarného orgánu Boris Kollár (Sme rodina) jeho návrhu vyhovel a grémium zvolal na 10:00.

„Spoluprácou ochránime stovky ľudí. Vy, politici, totiž máte v rukách životy a zdravie svojich voličov, ktorí prikladajú význam tomu, čo poviete. Chcem vás preto z tohto miesta poprosiť o spoluprácu v najťažšej situácii, v akej sa Slovensko nachádza. Sme totiž vo vojne s neviditeľným nepriateľom, ktorého musíme poraziť,“ uviedol Matovič

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz