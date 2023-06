Matovič svoj postoj nezmenil a v pondelok odstúpi iba v jednom prípade

2.9.2022 (Webnoviny.sk) - Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) v pondelok na sto percent neodstúpi z funkcie. Po piatkovom rokovaní vlády povedal, že odstúpi len v prípade, ak bude splnených desať bodov „pomoci ľuďom".

Na jeho rozhodnutí zostať vo funkcii nezmení nič ani víkendové stranícke stretnutie OĽaNO. Matovič povedal, že má viac ako 90 percentnú podporu v poslaneckom klube.

„Registrujem v poslaneckom klube a medzi ministrami dvoch – troch ľudí, s ktorými debatujem o tom, či teoreticky nezvážime aj takú možnosť,“ uviedol Matovič.

Recesia pozvala do krízového tanca každého priemyselníka a vláda dlhé mesiace rieši iba seba, upozorňuje Zemaník

Po razantných opatreniach v oblasti energetiky volá už aj drevospracujúci a nábytkárky priemysel. Ako v tlačovej správe konštatuje Zväz spracovateľov dreva SR, podniky bojujú o prežitie, zápasia so zvyšujúcimi sa nákladmi, rastúcimi mzdami a znižujúcou sa konkurencieschopnosťou.

Vláda dlhé mesiace rieši iba seba

Niektoré ohlásili koniec, iné sa mu snažia predísť drastickými opatreniami zameranými na znižovanie nákladov a optimalizáciou cash–flow.

„Skladové zásoby nepredaného tovaru rastú, zamestnanci odchádzajú na nútenú dovolenku. Kurzarbeit nefunguje. Recesia pozvala do krízového tanca každého priemyselníka. Vláda dlhé mesiace rieši iba seba a nevenuje sa prijímaniu opatrení na odvrátenie hrozieb súvisiacich s bezprecedentným a ekonomicky nevysvetliteľným rastom cien plynu a elektriny pre priemysel,“ upozorňuje prezident zväzu Peter Zemaník.

Drevospracujúci a nábytkársky priemysel vláde navrhuje oddeliť cenotvorbu elektriny od cien plynu, zastropovať ceny elektriny pre rok 2023 na 150 eur/MWh, ako aj okamžite znížiť DPH na energie.





Zväz preto predstaviteľov štátu vyzýva, aby začali okamžite riešiť likvidačné podmienky slovenského priemyslu. Extrémne vysoké ceny energií budú podľa nich viesť ku katastrofálnym dôsledkom vo forme straty konkurencieschopnosti domácich výrobcov a odstavení výrob.

Kompenzačné opatrenia pre priemysel

Ich budúca záchrana si pritom bude vyžadovať veľa úsilia a podporných financií, v opačnom prípade importná bilancia narastie a domáci priemysel oslabí svoje postavenie na úkor zahraničných výrobcov.

Slovensko by taktiež podľa nich malo po vzore ostatných členských krajín Európskej únie prijať kompenzačné opatrenia pre priemysel dotknutý extrémnym rastom cien energií, zmeniť a zjednotiť podmienky pre kurzarbeit a zasadiť sa o zrušenie, respektíve pozastavenie systému obchodovania s emisnými kvótami.

Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky je dobrovoľnou organizáciou zamestnávateľov na úrovni majiteľov – konateľov spoločností. Momentálne združuje viac ako sto členských spoločností, ktoré zamestnávajú celkom vyše 3 700 zamestnancov. Všetky sú predstaviteľmi odvetvia spracovania dreva alebo príbuzných odvetví.

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.