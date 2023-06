Matovič sa vrátil zo samitu v Bruseli, premiér sa zasadzuje za zavedenie uhlíkového cla

16.10.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO), tvrdí, že s lídrami očakával jasný plán, dôsledky a dopady na jednotlivé krajiny pri zvýšení spoločného záväzku o redukcii skleníkových plynov najmenej o 55 percent. Povedal to na tlačovom brífingu po prílete z Bruselu po samite Európskej únie (EÚ).

Priblížil, že sa zhodli na spoločnom záväzku o znížení skleníkových plynov najmenej o 55 percent. Vysvetlil, že je potrebné prepočítať koľko to bude stáť a opýtať sa ľudí v jednotlivých krajinách, koľko sú ochotní znášať.

Matovič sa tiež zasadzuje za zavedenie uhlíkovej dane na hraniciach EÚ. Objasnil, že by sa na cene mala podpísať miesto a spôsob výroby.

„Vyúčtujeme to, že niekto úplne zbytočne ničí prírodu, produkuje emisie. Nech sa to prejaví v cene výrobku. A nech sa z týchto ciel môže financovať naša väčšia ekologizácia,“ povedal. Podľa neho by uhlíkové clo umožnilo dýchať ekologickým producentom v Európe.

Pri téme šírenia ochorenia COVID-19 sa zástupcovia krajín zhodli, že kľúčová je minimalizácia stretnutí a mobilizácia ľudí.

18.6.2023 (SITA.sk) - Republika sa sama rozhodla, že nemôže byť prirodzeným partnerom pre Hlas. V diskusnej relácii V politike televízie Ta3 to uviedol predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini.

Geopolitická orientácia Slovenska

S takýmito stranami podľa neho jeho strana nebude spolupracovať a ani so stranami, ktoré sa usilujú takéto strany legitimizovať a spolupracovať s nimi.

Pellegrini pripomenul, že jednou s podmienok Hlasu na spoluprácu je i nespochybňovanie geopolitickej orientácie Slovenska.

Extrémistické strany

V tomto kontexte poukázal na postoje hnutia Republika v súvislosti so slovenským členstvom v euroatlantických štruktúrach.

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) podľa svojho predsedu Michala Šimečku odmieta akúkoľvek spoluprácu s extrémistickými stranami.