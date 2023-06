Matovič radí prehodnotiť COVID automat a odporúča lockdown s frekventovaným celoplošným testovaním

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Konzílium odborníkov by podľa slov premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) asi malo prehodnotiť COVID automat, ktorý má na Slovensku platiť od 8. februára.

Ako povedal na utorňajšej tlačovej konferencii na zapnutie COVID automatu je na zrejme príliš skoro.

Matovič sa bojí, že ak sa teraz uvoľnia opatrenia, môže sa pandemická situácia pre novú britskú mutáciu koronavírusu vymknúť spod kontroly.

Aktuálne najúčinnejším riešením situácie je podľa predsedu vlády lockdown v kombinácii s frekventovaným celoplošným testovaním.





Medzi okresy v červenej zóne patrí väčšia časť západného Slovenska. Výnimkou sú len okresy Nitra, Piešťany a Myjava. Zo stredného Slovenska sú červenými Liptovský Mikuláš, Bytča, Brezno, Detva, Poltár a Revúca. Z východného Slovenska sú najpostihnutejšími okresmi zatiaľ Rožňava, Kežmarok, Košice, Košice-okolie, Trebišov, Medzilaborce, Humenné a Snina. Predseda vlády avizuje, že v najhorších okresoch bude ďalšie kolo testovania.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) verí, že sa pri skríningovom testovaní "vychytalo" veľké množstvo nakazených ľudí, ktorí sú vysoko infekční. Ak sa bude podľa neho tento rok na Slovensku ďalej masívne testovať, môže byť jednou z najotvorenejších krajín. Podotkol, že testovať jednotlivé okresy, ohniská, nemá zmysel. Situácia na Slovensku, ako tvrdí, nie je dobrá a krajina sa nemôže podľa neho deliť na segmenty. "Červené okresy ukazujú, že je v nich oveľa rozšírenejšia britská mutácia nového koronavírusu," tvrdí minister.





Premiér spochybnil na tlačovej konferencii údaje analytikov z iniciatívy Dáta bez pátosu k skríningovému testovaniu.

Zákaz vychádzania

Vláda v januári predĺžila zákaz vychádzania do 7. februára. Zároveň oznámila, že sa od 18. do 26. januára uskutoční na Slovensku plošný skríning, ktorý si mali zabezpečiť samosprávy. Zatiaľ oficiálne platí, že od 27. januára až do 3. februára platia sprísnené opatrenia pre celé Slovensko. Certifikát s negatívnym výsledkom budete potrebovať do práce, na pracovný pohovor, do prírody, na cestu na poštu, do banky, do posťovne, ak si budete chcieť vyzdvihnúť tovat v zásielkovani, ale do trafiky či autoservisu. Polícia zároveň avizovala, že kontroly budú prísnejšie.





