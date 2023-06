Matovič podľa politológa priznal krehkosť klubu OĽaNO, hnutie nebolo pripravené na vládnutie

12.7.2020 (Webnoviny.sk) - Premiér Igor Matovič sa priznal ku krehkosti vlastného poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). Najpočetnejší klub koalície OĽaNO s 53 poslancami by mohol byť aj najzraniteľnejší spomedzi vládnych klubov.

Pre agentúru SITA to povedal politológ Tomáš Koziak v súvislosti s vyjadreniami premiéra Igora Matoviča, ktorý v uplynulých dňoch hovoril o obavách, že po prípadnom odchode Sme rodina z vládneho zoskupenia by zo zostávajúcich 78 poslancov mafia kúpila troch zákonodarcov a koalícia by stratila parlamentnú väčšinu.

Klub liberálov je stabilný

Poslanec Jozef Bubnár (OĽaNO) o prípadnom kupovaní poslancov povedal, že život ho naučil nedávať za ľudí ruku do ohňa. „Vo mne majú ľudia istotu, že by som nezradil. Celý život žijem poctivo. Keď mi teta predavačka vydala v potravinách o 30 centov viac, s mojimi dcérkami som išiel tých 30 centov vrátiť cez celé mesto,“ priblížil Bubnár.





Nevie, ako Matovič myslel svoje tvrdenia o stabilite vládnych poslaneckých klubov. „Môžem hovoriť za seba. Ja mám o klube OĽaNO veľmi dobrú mienku. Sme tam zmes liberálov, stredových, konzervatívcov. Všetci sa tolerujeme a rešpektujeme,“ dodal.





Podpredseda parlamentu Milan Laurenčík (SaS) uviedol, že klub liberálov je stabilný a nikto z neho neodíde. „Ak má pán premiér pochybnosti, možno si myslí, že jeho poslanci nemusia držať pokope. Nás nikto nekúpi, sme stabilný klub. Stojíme si za slovom,“ zdôraznil Laurenčík. Podľa neho v koalícii zostane „pachuť“ po kauze diplomovej práce predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), ktorá spôsobila v koalícii vážnu krízu. „Povedali sme, že nepôjdeme odvolávať predsedu parlamentu, lebo to sme mohli rovno odísť z koalície. Vytkli sme mu to, vyzvali sme ho na odstúpenie a keď to neurobil, ďalšie možnosti nemáme,“ zakončil Laurenčík.

Premiér by mal byť konkrétnejší

Poslankyňa Vladimíra Marcinková (Za ľudí) si nemyslí, že by koalícia mala v budúcnosti prísť o poslancov strany, ktorú reprezentuje. „Sme veľmi stabilným klubom s jasným hodnotovým zameraním, tam nevidím akékoľvek riziko takéhoto správania. Ak pán premiér takéto riziko vidí, má byť konkrétnejší. Hádzať takýto tieň na koaličných partnerov, v tomto prípade na stranu Za ľudí, nie je na mieste,“ poznamenala.









Premiér Matovič od vzniku koalície viackrát upozornil na prípadné zásahy do nej zvonku. V apríli tohto roka pred debatou o vládnom programe varoval, že sú obrovské tlaky „rozobrať“ poslanecké kluby. Podľa neho mafia bude robiť čokoľvek, aby kluby rozbila. O podobnej hrozbe sa premiér naposledy zmienil pri kauze Kollárovej diplomovej práce a snahe udržať ho v koalícii, pretože „mafia striehne za rohom, aby získala na svoju stranu aspoň troch poslancov a koalícii by poslanecká väčšina vydržala tak do septembra”.





Poslancov Matovič nepozná veľmi dobre

Podľa politológa Koziaka pravdepodobnej nestabilite klubu OĽaNO môže nasvedčovať, ako toto hnutie vo svojom vnútri funguje alebo aj to, ako sa vyberali kandidáti na poslancov. Podľa neho v SaS či strane Za ľudí bol výber poslancov štandardnejší. „Poslanci, ktorí boli v minulosti s OĽaNO viac spätí, sa dostali do vládnych funkcii a do parlamentu namiesto nich prišlo veľa náhradníkov, ktorých až tak veľmi nepozná možno ani Matovič. Nevie, čo sú to za ľudia. Podobný prípad dnes vidno pri výbere prednostov okresných úradov v réžii OĽaNO. Jednoducho toto hnutie nebolo personálne pripravené na vládnutie v takom rozsahu, aký získalo podľa výsledkov volieb,“ zhodnotil Koziak.





Politológ si myslí že užšia spolupráca strán Za ľudí a SaS by mohla premiéra Matoviča prinútiť k tomu, aby sa správal aj hodnotovo, nielen pragmaticky. Kluby SaS a Za ľudí majú v parlamente dohromady 25 poslancov a ani bez nich by súčasná koalícia nemohla fungovať. „SaS a Za ľudí vedia, že volič od nich očakáva správanie s vyšším štandardom politickej kultúry. Takže nič iné im nepomôže len to, keby užšie spolupracovali a ukázali Matovičovi, že aj oni môžu položiť vládu,“ dodal Koziak.

