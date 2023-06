Matovič odporúča Zuzane z očkovacej lotérie, aby zažalovala štát a požadovala vyplatenie výhry

12.11.2021 (Webnoviny.sk) - Minister financií SR Igor Matovič (OĽaNO) odporúča Zuzane, ktorá v očkovacej lotérii nestihla včas povedať heslo pre oneskorenie signálu cez internet, aby zažalovala štát a požadovala vyplatenie svojej výhry. Matovič dodal, že v tomto smere spravil všetko pre to, aby jej boli peniaze vyplatené.

Parlament mal o prípade známom ako „Lex Zuzana“ rozhodovať ešte v septembri, strana Sloboda a Solidarita však s týmto riešením nesúhlasila. Novela zákona mala umožniť, aby mohla byť Zuzane vyplatená výhra 400-tisíc eur.

Matovič predložil návrh opäť na októbrovú schôdzu Národnej rady SR, nakoniec ho však z dôvodu chýbajúcej podpory koaličných partnerov stiahol.

Očkovacia lotéria bola potrebná a neboli to zbytočne minuté milióny, tvrdí premiér Heger

Očkovacia lotéria, ktorá stála štát zhruba 26 miliónov eur, bola potrebná. Myslí si to predseda vlády Eduard Heger.





„Myslím si, že to bolo dôležité, že sme to zrealizovali,“ povedal v parlamente premiér Heger s tým, že to neboli zbytočne minuté milióny.

