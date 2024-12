Matovič nie je nikto a kto je Gyimesi, reaguje Káčer na kritiku a standup dvojice politických zabávačov

9.2.2023 (SITA.sk) - Poverený minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer sa nebude ospravedlňovať za svoj výrok o možných územných nárokoch Maďarska na Slovensku. Uviedol to v štvrtok na sociálnej sieti.

„Nebudem sa nikomu ospravedlňovať za to, že chránim záujmy svojej krajiny, že jej teritoriálnu integritu, suverenitu a slobodu považujem za svätý grál snaženia našej diplomacie,“ napísal.

Územné nároky na Slovensko

Káčer v diskusnej relácii televízie Markíza odpovedal na otázku, či v najbližších rokoch hrozí, že sa Maďarsko dopracuje k územným nárokom na Slovensko. „Keby bol býval Vladimir Putin úspešnejší a dnes ho máme na východných hraniciach, myslí si, že takýmto nárokom by sme už dnes priamo čelili, bohužiaľ,“ odpovedal.

Vo svojom štvrtkovom statuse Káčer zdôraznil, že bol vymenovaný za ministra zahraničných vecí SR a stále je hlavou štátu poverený touto prácou. „Nekritizujem Maďarov. Mám sám veľmi dobré maďarské korene, prežil som v Maďarsku päť rokov, elég jól értek magyarul, mám rád Maďarov,“ podčiarkol Káčer.

Mečiar nebol Slovensko, Orbán nie je Maďarsko

Podľa jeho slov to nie je konflikt národov, ale kritika konkrétnej politiky, ktorá z lídra boja za demokraciu v regióne na začiatku 90. rokov urobila čiernu dieru na európskej politickej mape a trójskeho koňa záujmov Vladimira Putina v Európe.





„Mečiar nebol Slovensko, Orbán nie je Maďarsko, Matovič nie je nikto a kto je Gyimesi, netuším, môžem iba hádať. Slováci a Maďari tu spolu žijú tisíc rokov, budú aj ďalej. Verím, že v harmónii,“ skonštatoval Káčer.





Podľa neho si každý môže vybrať, na ktorej strane histórie chce stáť. On sám chce byť tam, kde bol Štefánik, Masaryk, Hodža, Papánek, Golian, Viest, Havel a nie tam, kde bol Henlein, Tuka, Ďurčanský, Tiso, Biľak a im podobní.

Maďarská karta v politickom ringu





Igor Matovič v stredu na tlačovej besede povedal, že zo strany Káčera ide o zásadné obvinenie voči významnému partnerovi Slovenska. Takisto si myslí, že podobné vyhlásenia sú nevhodné aj v súvislosti s nastupujúcou volebnou kampaňou. „Nebolo by dobré prebudiť spacieho džina maďarskej karty," vyhlásil šéf OĽaNO.





Poslanec György Gyimesi v tejto súvislosti pripomenul aj tvrdenie ministra, že svoj výrok môže podporiť dôkazmi.





„Vyzývam pána ministra, aby tie dokumenty predložil," povedal poslanec s tým, že ak ich nepredloží bezpečnostnej rade, pácha tým trestný čin. Zároveň doplnil, že ak ich Káčer nemá, mal by sa ospravedlniť Maďarsku. „Toto nepatrí do roku 2023, to patrí do štvrtej cenovej," dodal Gyimesi.





Predseda platformy Most-Híd v rámci strany Szövetség-Aliancia Konrád Rigó v stredu v reakcii uviedol, že takzvanú maďarskú kartu vytiahli a hodili do politického ringu v reakcii na nešťastné slová Káčera „veľmajstri slovenského populistického politického bulváru Igor Matovič a György Gyimesi".





„Kritika Viktora Orbána mi nevadí. Čo mi vadí, to je, keď sa niekto urazí v mene Maďarov žijúcich na Slovensku, čiže aj v mene mojom. Rovnako mi vadí, keď nás niekto chce použiť a zneužiť vo volebnej kampani," vyhlásil Rigó.

