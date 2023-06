Matovič, ministri a hlavný hygienik Mikas hodnotia celoplošné testovanie na Orave a v Bardejove (naživo)

Premiér Igor Matovič, minister vnútra Roman Mikulec, minister obrany Jaroslav Naď, minister zdravotníctva Marek Krajčí, náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko a hlavný hygienik Ján Mikas na tlačovej konferencii zhodnotia pilotný projekt celoplošného testovania na Orave a v Bardejove.

Ministerstvo obrany v statuse na sociálnej sieti Facebook v pondelok poďakovalo všetkým členom odberných a organizačných tímov – vojačkám a vojakom, hasičom, policajtom, zdravotníkom, zamestnancom samospráv a taktiež dobrovoľníkom, ktorí počas celého času príprav aj počas samotného testovania dokázali, že sú to nielen profesionáli, ale aj ľudia na správnom mieste.

„Jednoznačne však musíme vyzdvihnúť aj prístup obyvateľov Oravy a Bardejova, ich zodpovednosť, ohľaduplnosť a trpezlivosť,“ napísal rezort.





Počas pilotného testovania bolo otestovaných 140 945 ľudí. „Z očakávanej účasti 155-tisíc ľudí, teda prišlo 91 percent,“ informoval Matovič s tým, že infekčných bolo 5 594, čo predstavuje 3,97 percenta. „Z môjho uhla pohľadu veľká spokojnosť,“ zhodnotil premiér a poďakoval všetkým, ktorí sa na testovaní podieľali a rovnako ľuďom, že vo veľkom počte prišli.









Ministra Mikulca teší, že občania sa zomkli a ukázali, že im záleží na vlastnom zdraví, zdraví svojich blízkych a prišli sa otestovať v naozaj veľkých počtoch. „Verím, že všetko, čo robíme, má zmysel a vďaka opatreniam a našej disciplinovanosti sa budeme môcť pokúsiť o zázraky,“ napísal na sociálnej sieti Facebook.





Vyjadril aj jedno obrovské a úprimné ďakujem, všetkým, ktorí sa cez víkend podieľali na zabezpečovaní testovania najrizikovejších oblastí našej krajiny. „V tak krátkom čase, v priebehu troch dní, dokázali policajti, hasiči, krízové riadenie, armáda a ďalší, takmer nemožné, pretestovať viac ako 140 tisícov obyvateľov. Ukázali ste, že kde je vôľa, tam je cesta,“ dodal.





O kompletných výsledkoch a priebehu vás budú informovať minister obrany Jaroslav Naď spoločne s premiérom a ďalšími ministrami dnes o 13.00 h na Úrade vlády SR.





Veľká vďaka patrí najmä všetkým členom odberných a organizačných tímov - našim vojačkám a vojakom, hasičom, policajtom, zdravotníkom, zamestnancom samospráv a taktiež dobrovoľníkom, ktorí počas celého času príprav aj počas samotného testovania dokázali, že sú to nielen profesionáli, ale aj ľudia na správnom mieste. Ďakujeme každému jednému z vás!





Jednoznačne však musíme vyzdvihnúť aj prístup obyvateľov Oravy a Bardejova – ich zodpovednosť, ohľaduplnosť a trpezlivosť.





