Matovič láme cez koleno princípy právneho štátu, pri balíčkoch obišiel všetky štandardné pravidlá

24.5.2022 (Webnoviny.sk) - Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) pri svojich protiinflačných zákonoch obišiel všetky pravidlá štandardného legislatívneho procesu. Zdôraznila to mimovládna organizácia Via Iuris.

Vo svojom profile na sociálnej sieti uviedla, že prijímanie dôležitých zákonov bez odbornej diskusie či bez možnosti pripomienkovať ich odborníkmi a verejnosťou je v rozpore so základnými princípmi právneho štátu.

Matovičove protiinflačné zákony

„Zákony, ktoré nás budú stáť viac ako 1,2 miliardy eur ročne, sú na základe návrhu ministra financií prijímané v skrátenom legislatívnom konaní. Od zrodu myšlienky po rokovanie o návrhoch zákonov v parlamente prešlo len niekoľko dní. A to je problém,“ napísala organizácia.

Pre fungujúci právny systém je nevyhnutné, aby každá nová právna úprava bola systémová. Podľa Via Iuris by sa teda zákony mali prijímať bez časového tlaku tak, aby si ich vedeli všetky relevantné subjekty od ministerstiev cez orgány štátnej správy až po firmy a občanov naštudovať a prípadne sa k nim vyjadriť.

„Skrátené legislatívne konanie odporuje všetkým týmto princípom, a preto by sa malo používať len v ozaj mimoriadnych situáciách. Takýto výnimočný krok musí byť riadne odôvodnený a podložený nevyhnutnosťou odvrátiť nejakú hrozbu. To sa však pri protiinflačných zákonoch ministra financií nestalo,“ pokračovala mimovládka.

Vláda zneužíva skrátené legislatívne konanie

Ako Via Iuris skonštatovala, v prípade zákona s tak významným finančným dopadom na štátny rozpočet mohla vláda ustanoviť aspoň skrátené sedemdňové pripomienkové konanie.

Pripomenuli, že český ústavný súd už v minulosti zrušil niekoľko zákonov, pretože boli prijaté v skrátenom legislatívnom konaní, hoci na to neboli splnené základné zákonné podmienky.





Mimovládna organizácia vysvetlila, že skrátené legislatívne konanie by sa malo využívať najmä v situáciach, keď hrozí ohrozenie ľudských práv a základných slobôd, ohrozenie bezpečnosti, štátu hrozia značné hospodárske škody alebo je vyhlásený núdzový stav.

Hegerovi nevadí, že Matovič diskutoval o podpore svojho balíčka s kotlebovcami. Čo by už bolo cez čiaru?

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) v diskusnej relácii televízie TA3 V politike uviedol, že mu neprekáža, že minister financií Igor Matovič (OĽaNO) diskutoval o podpore protiinflačného balíčka s podpredsedom strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko. Problémom by bolo podľa neho porušenie programového vyhlásenia vlády.

„Nie, diskusia mi vôbec neprekáža, vadilo by mi, ak by došlo k porušeniu koaličnej zmluvy a došlo by k dohadovaniu a obchodovaniu, a podobne.

Ale to nie je ani v DNA hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, takže k tomuto ani neprišlo. To, že odpovedal na otázky Martina Beluského mi neprekáža," uviedol premiér.

Sulík podľa Matoviča povedal najväčšiu podlosť v politike. Ty si mizerný minister financií, reagoval Cmorej

Vyzývať poslancov, aby nehlasovali za pomoc rodinám, lebo by sa ich to mohlo dotknúť tým, že by mali nižšie platy, to bola najväčšia podlosť, aká zaznela v politike. V pléne parlamentu to povedal minister financií Igor Matovič (OĽaNO) v reakcii na parlamentné vystúpenie ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) k návrhu zákonu o financovaní voľného času dieťaťa.

Ako uviedol Matovič, keď táto veta zaznela, tak si povedal, že musí vystúpiť. Podľa neho sa takto nevyjadrovali v minulosti ani Robert Fico (Smer-SD), Peter Pellegrini (Hlas-SD) alebo Marian Kotleba (ĽSNS). „Ty si jeden mizerný minister financií," reagoval na Matoviča poslanec Peter Cmorej (SaS). Podľa neho Matovičove osobné nápady vyšli štát na 800 miliónov eur. Ako príklad Cmorej spomenul očkovaciu lotériu.

Zákon o financovaní voľného času dieťaťa počíta s tým, že každý mesiac by dieťa vo veku päť až 18 rokov mohlo získať príspevok na voľnočasové aktivity vo výške 50 eur. Taktiež sa majú zvýšiť rodinné prídavky a daňový bonus na dieťa. Poslanci o zákone diskutujú v prvom čítaní.

Matovič používa podľa Viskupiča klamstvo ako pracovnú metódu, nezodpovedne hazarduje s financiami

Akýkoľvek dobrý nápad, keď sa preženie a nezasadí do reality, prestáva byť dobrým. Minúť 400 miliónov eur na krúžky v čase, keď nemá kto učiť, je nezodpovedné hazardovanie s financami. V rozprave k návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa to povedal šéf finančného výboru parlamentu Marián Viskupič (SaS).

Fotografie Matoviča a Gröhlinga

Za lož označil tvrdenie predkladateľa návrhu, ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO), že neboli žiadne stretnutia k zvyšovaniu platov učiteľov.

Viskupič uviedol, že má k dispozícii fotografie, na ktorých sú minister financií Matovič s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom (SaS) a šéfom školských odborov.

Vzdelanie v školách je základ

Štát musí podľa Viskupiča zabezpečiť základ, a to je vzdelanie v školách, nie krúžky. Poslanec vymenoval viacero vecí, ktoré považuje v návrhu zákona za chybné. Ako príklad spomenul „obludný zber“ osobných údajov o deťoch alebo, že zákon nedefinuje, kto bude môcť na krúžkoch učiť a čo.

Viskupič odmietol, že by minister školstva zakázal úradníkom vo svojom rezorte riešiť voľnočasové poukazy. Vyhlásil, že ide o klamstvo ministra financií, ktorý ho používa ako „pracovnú metódu“. Viskupič sa obáva, že financovanie voľnočasových aktivít bude „obrovskou živnou pôdou pre podvodníkov“.

Zákon o financovaní voľného času dieťaťa počíta s tým, že každý mesiac by dieťa vo veku päť až 18 rokov mohlo získať príspevok na voľnočasové aktivity vo výške 50 eur. Poslanci o zákone diskutujú v prvom čítaní. Vo štvrtok 19. mája poslanecké plénum rozhodlo, že zákon sa prerokuje v zrýchlenom režime.

