Matovič klame. Mnohí zamestnanci by po schválení reformy dostali nižšiu čistú mzdu, tvrdí exminister Kamenický

16.11.2021 (Webnoviny.sk) - Mnohí zamestnanci na Slovensku by po schválení daňovo-odvodovej reformy dostali nižšiu čistú mzdu. Na sociálnej sieti na to upozorňuje exminister financií, poslanec NR SR za stranu Smer-SD Ladislav Kamenický.

Minister financií Igor Matovič totiž navrhuje zamestnancom zrušiť stravné, sociálny fond, aj príspevok zamestnávateľa na rekreáciu v sume najviac 275 eur za rok.

Matovič účelovo zavádza

„Matovič klame, ak tvrdí, že 99 percent ľudí dostane v čistom viac ako doteraz a že menej dostanú len ľudia zarábajúci nad 20-tisíc eur mesačne," tvrdí Kamenický. Minister financií podľa neho účelovo zobral do vzorového prepočtu hrubú mzdu 1 400 eur a nie priemernú mzdu na Slovensku vo výške 1 202 eur, lebo by mu to zhoršovalo výsledok.

Šéf rezortu financií podľa opozičného poslanca účelovo uvádza pri vzorovom prepočte “príspevok zamestnávateľa na stravné” v minimálnej výške 2,11 eura, aby si vylepšoval výsledok. Stravné od zamestnávateľa totiž môže byť až 2,81 eura a dokonca niektorí lepší zamestnávatelia podľa Kamenického dávajú až 4,50 eura na jedlo a to bez toho, aby zamestnanec platil svoj príspevok.

Neprirátaný príspevok na rekreáciu

„Minister financií nepripočítal k čistej mzde a stravnému sociálny fond, ktorý ide zrušiť. Opäť zámerne, lebo mu to zhoršovalo výsledok," upozorňuje Kamenický. Minister financií podľa neho k čistej mzde a stravnému nepripočítal zamestnancovi ani nárok na príspevok zamestnávateľa na rekreáciu, ktorý sa má tiež zrušiť.

„Vyššie stravné, sociálny fond a rekreačný poukaz v mnohých prepočtoch spôsobia, že zamestnanci po novom dostanú v čistom menej peňazí ako doteraz," dodal exminister financií.

Zamestnanecký bonus

Zamestnanci a zamestnávatelia na Slovensku by mali po schválení daňovej reformy platiť len jeden poistný odvod a jednu daň. Na pondelkovej tlačovej besede to oznámil minister financií Igor Matovič (OĽaNO). Zamestnanci by platili daň z príjmu vo výške 19 percent z hrubej mzdy a zamestnávatelia odvody v sume 39 percent z hrubej mzdy.





K tomu by mali zamestnanci s nižšími príjmami nárok na tzv. zamestnanecký bonus v sume maximálne 100 eur a zamestnávatelia nárok na odvodový bonus, ak dajú prácu študentovi alebo osobe so zdravotným postihnutím.

Predstaví sa prvá časť reformy

Podľa ministra financií by pri tomto novom daňovo-odovodovom systéme malo 99 percent zamestnancov zarobiť v čistom viac ako v súčasnosti. Zaťaženie zamestnancov by malo podľa Matoviča klesnúť v priemere o päť percent. Súčasne sa podľa neho zruší strop na platenie sociálnych odvodov.

Návrh na zmeny v zdaňovaní práce je súčasťou daňovej reformy. Prvú časť reformy, spočívajúcu vo vyššej podpore rodín, šéf rezortu financií predstavil v nedeľu. Rodiny s aspoň jedným pracujúcim rodičom by mal štát podporovať sumou 200 eur na každé nezaopatrené dieťa až do jeho dospelosti. V utorok by mal líder minister financií Igor Matovič oznámiť tretiu časť reformy, a to plánované zmeny v zdaňovaní firiem.

